Украина разработала уникальный морской дрон для уничтожения самолетов РФ: что это за БПЛА

В Украине разработали новый морской беспилотник-тримаран SIRENA, оснащенный мощными средствами радиоэлектронной борьбы и ракетами для поражения российской авиации.

Впервые новую разработку представили на международной выставке Eurosatory в Париже, пишет "Милитарный".

По информации издания, новейший беспилотный тримаран SIRENA был специально разработан для проведения сложных операций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в закрытых и спорных морских акваториях.

Морской дрон SIRENA Фото: Мілітарний

Главным отличием беспилотника является встроенное многодиапазонное устройство подавления, работающее в широком частотном диапазоне от 300 до 6000 МГц. Благодаря этому комплекс способен одновременно блокировать вражескую связь, навигационные сигналы GNSS и каналы управления другими БПЛА.

Радиус эффективного электронного подавления средств противника достигает 30 километров. Для навигации и защиты тримаран оснащен радаром Pelican V1 и системой РЭБ Scorpion V5, которая способна эффективно подавлять автопилот вражеских средств и противодействовать дронам-камикадзе типа "Шахед".

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Вооружение и технические характеристики морского дрона SIRENA

Помимо систем подавления радиосигналов, беспилотник получил серьёзное вооружение для противодействия воздушным целям:

на борту установлена пусковая установка SeaDRAGON;

комплекс способен применять ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder против авиации;

максимальная скорость тримарана составляет до 90 км/ч;

полезная нагрузка, которую может нести аппарат, составляет до 300 килограммов.

SIRENA может выполнять боевые миссии в автономном, полуавтономном и дистанционном режимах.

Беспилотник способен непрерывно действовать до 24 часов, обеспечивая защиту побережья и ведя разведку на расстоянии до 800 километров от командного пункта.

Напомним, 18 июня Украина впервые побила российский рекорд по количеству дронов, запущенных за сутки.