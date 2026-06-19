Удар по Харкову 15 червня: кількість загиблих рятувальників зросла (фото)

48-річний співробітник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Микола Деркач помер у лікарні від травм, отриманих під час повторного удару російських окупантів по рятувальникам у Харкові в ніч на 15 червня.

Лікарі кілька днів боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими, повідомили в ДСНС. Він помер у лікарні вранці 19 червня.

Деркач був начальником варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майором служби цивільного захисту. У героя залишилися дочка та мати.

Микола Деркач загинув, рятуючи інших людей Фото: ДСНС

Тієї страшної ночі він виконував свою роботу — рятував людей. У цей час російський удар обірвав життя тих, хто першим приходить на допомогу іншим.

"Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною з великим серцем. Його відвага, самовідданість і вірність службі назавжди залишаться в пам’яті побратимів, колег та всіх, хто його знав", — наголосили в ДСНС.

Відео дня

Микола Деркач став шостою жертвою російського удару разом із рятувальниками Дмитром Бойком, Данилом Тищенком, Сергієм Маковецьким, Вадимом Зінченком та головним спеціалістом Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексієм Дорожкиним. Тієї ночі внаслідок удару ракети "Іскандер-М" поранення отримали 13 осіб.

Про атаку на Харків пізно ввечері 14 червня повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, близько 23:00 ворог завдав удару по Холодногірському району Харкова. У результаті цієї атаки спалахнула пожежа на одному з цивільних підприємств.

На місці цієї пожежі працювали підрозділи ДСНС. Саме в той момент, коли пожежники продовжували роботу, близько 01:30 Терехов повідомив про повторні атаки росіян на Холодногірський район Харкова.

Росіяни не вперше завдали ударів по ДСНС. Так, наприкінці травня ворог завдав удару по базі ДСНС у столиці, внаслідок чого згоріла вся рятувальна техніка та було зафіксовано руйнування.

Крім того, на початку травня внаслідок ударів РФ у Полтавській області загинули співробітники ДСНС та "Нафтогазу".