Удар по Харькову 15 июня: количество погибших спасателей возросло (фото)

48-летний сотрудник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Николай Деркач скончался в больнице от травм, полученных во время повторного удара российских оккупантов по спасателям в Харькове в ночь на 15 июня.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми, сообщили в ГСЧС. Он умер в больнице утром 19 июня.

Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майором службы гражданской защиты. У героя остались дочь и мать.

Николай Деркач погиб, спасая других людей Фото: ГСЧС

В ту страшную ночь он выполнял свою работу — спасал людей. В это время русский удар оборвал жизнь тех, кто первым приходит на помощь другим.

"Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком с большим сердцем. Его отвага, самоотверженность и верность службе навсегда останутся в памяти побратимов, коллег и всех, кто его знал", — подчеркнули в ГСЧС.

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Николай Деркач стал шестым погибшим после российского удара вместе со спасателями Дмитрием Бойко, Данилом Тищенко, Сергеем Маковецким, Вадимом Зинченко и главным специалистом Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексеем Дорожкиным. В ту ночь в результате удара ракеты "Искадер-М" ранения получили 13 человек.

Об атаке на Харьков поздно вечером 14 июня сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, около 23:00 враг нанес удар по Холодногорскому району Харькова. В результате этой атаки вспыхнул пожар на одном из гражданских предприятий.

На месте этого возгорания работали подразделения ГСЧС. Именно в тот момент, когда пожарные продолжали работу, около 01:30 Терехов написал о повторных атаках россиян по Холодногорскому району Харькова.

Россияне не впервые нанесли удары по ГСЧС. Так, в конце мая враг нанес удар по базе ГСЧС в столице, в результате чего сгорела вся спасательная техника и были зафиксированы разрушения.

Кроме того, в начале мая в результате ударов РФ в Полтавской области погибли сотрудники ГСЧС и "Нафтогаза".