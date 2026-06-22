Мог летіти до Москви: в Естонії виявили "заблукалий" дрон з бойовою частиною (фото)

В Естонії неподалік від кордону з Росією у сільській місцевості Риуге в полі було виявлено дрон із вибухівкою.

Він, найімовірніше, зазнав аварії під час української атаки на Росію на початку червня, повідомляє ERR з посиланням на керівника управління поліції безпеки Харріса Пуусеппа.

Дрон було виявлено ще 10 червня, проте інформація про нього у ЗМІ з’явилася лише зараз.

За словами Пуусеппа, його знайшов місцевий мешканець, який пішов косити траву на полі.

"А ще на верхівці дерева лежали уламки дрона, тож, ймовірно, він впав звідти", — додав поліцейський.

Він не виключає, що це міг бути один із дронів, які летіли на Москву:

"Що стосується саме цього безпілотника, то, ймовірно, це був один із тих, які були виявлені радарами ВПС, і на їх пошук було відправлено винищувачі, але подальшого підтвердження не було знайдено. Зображення цього ймовірного безпілотника на радарі зникло неподалік від нинішніх уламків. Тому, ґрунтуючись на цій інформації, я наважуся припустити, що це один із безпілотників 3 червня", — сказав Пуусепп.

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Уламки дрона, знайдені в Естонії Фото: ERR

Пуусепп додав, що до безпілотника було прикріплено вибуховий пристрій вагою близько п’яти кілограмів. За його словами, такий безпілотник є небезпечним, і від нього слід триматися подалі та повідомити про це службу екстреної допомоги за номером 112.

Раніше про цю подію не повідомлялося через масштабні навчання в Ільвеші, які вимагали більше ресурсів.

"Але, звичайно, наші слідчі відреагували на таку подію, і, справді, цього повідомлення на той момент не було. Небезпечну зону також було визначено таким чином, щоб до неї не заходили сторонні особи. Тому повідомлення дійсно було зроблено в той момент, і ми можемо говорити про це зараз", — сказав Пуусепп.

Більше збитих дронів в Естонії не виявляли.

У ніч на 3 червня Україна завдала удару по військовому заводу в Тамбовській області Росії, а також по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі та військово-морській базі в Кронштадті. Деякі з дронів, імовірно, також були націлені на Москву.

3 червня сили оборони Естонії надіслали повідомлення про можливу загрозу з боку дронів у кількох повітах.

Нагадаємо, що у травні грецькі рибалки виявили український дрон Magura V3.

Також повідомлялося, що в березні в Литві, ймовірно, збили український дрон.