Мог лететь на Москву: в Эстонии обнаружили "заблудившийся" дрон с боевой частью (фото)

В Эстонии неподалеку от границы с Россией в сельской местности Рыуге обнаружил в поле дрон со взрывчаткой.

Он, вероятнее всего, разбился во время украинской атаки на Россию в начале июня, сообщает ERR со ссылкой на главу управления полиции безопасности Харриса Пуусеппа.

Дрон был обнаружен еще 10 июня, однако информация в СМИ о нем появилась только сейчас.

По словам Пуусеппа, его нашел местный житель, отправившись косить траву в поле.

"А еще на верхушке дерева лежали обломки дрона, так что, вероятно, он упал оттуда", — добавил полицейский.

Он не исключает, что это мог быть один из дронов, которые летели на Москву:

"В случае с этим конкретным беспилотником, вероятно, это был один из тех, которые были обнаружены радарами ВВС, и были отправлены истребители, но дальнейшего подтверждения не было найдено. Изображение этого возможного беспилотника на радаре исчезло недалеко от нынешних обломков. Поэтому, основываясь на этой информации, я осмелюсь предположить, что это один из беспилотников 3 июня", — сказал Пуусепп.

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Обломки дрона, найденные в Эстонии Фото: ERR

Пуусепп добавил, что к беспилотнику было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. По его словам, такой беспилотник опасен, и от него следует держаться подальше и сообщить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Ранее о происшествии не сообщалось из-за крупных учений в Ильвеше, которые требовали больше ресурсов.

"Но, конечно, наши следователи отреагировали на подобное событие, и, действительно, это уведомление не было сделано в тот момент. Опасная зона также была определена таким образом, чтобы в нее не заходили посторонние. Поэтому уведомление действительно было сделано в тот момент, и мы можем говорить об этом сейчас", — сказал Пуусепп.

Больше в Эстонии сбитых дронов не обнаруживали.

В ночь на 3 июня Украина атаковала военный завод в Тамбовской области России, а также нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военно-морскую базу в Кронштадте. Некоторые из дронов, предположительно, также были нацелены на Москву.

Силы обороны Эстонии направили 3 июня уведомление о возможной угрозе со стороны дронов в нескольких уездах.

Напомним, в мае греческие рыбаки обнаружили украинский дрон Magura V3.

Также сообщалось, что в марте в Литве могли сбить украинский дрон.