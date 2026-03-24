"Мог атаковать Приморск": в Литве предполагают, что сбили украинский дрон

В Литве заявили, что военный беспилотник, который потерпел крушение на территории страны, вероятно, прибыл из Украины. По предварительным данным, он мог выполнять боевую задачу против российской инфраструктуры, но отклонился от курса.

Правительство Литвы предположило, что дрон, который разбился на территории страны, прибыл из Украины, сообщило информационное агентство Reuters 24 марта. По оценкам, его целью могли быть объекты экспорта российской нефти, однако он потерял курс во время полета. Инцидент рассматривается в более широком контексте региональной безопасности.

Вооруженные силы Литвы заявили в понедельник, что подозреваемый беспилотник вошел в воздушное пространство страны и упал в покрытое льдом озеро примерно в 20 км от границы с Беларусью.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что этот дрон имеет украинское происхождение. По ее словам, аппарат, вероятно, отклонился от курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

"Это не местный инцидент, это часть более широкой картины безопасности. Российская агрессия против Украины создает дополнительные риски для всего региона", — заявила Инга Ругинене на пресс-конференции во вторник.

В прошлом году Литва обратилась к НАТО с просьбой об увеличении мощностей противовоздушной обороны после того, как в июле 2025 года на ее территории дважды приземлялись военные дроны из Беларуси. Литовская разведка в начале этого месяца заявила, что оба дрона случайно попали в Литву.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предположил, что беспилотник мог принадлежать к группе дронов, которые осуществляли атаку на порт Приморск в Ленинградской области РФ. Он также отметил, что аппарат не был зафиксирован радарами, поскольку двигался на высоте менее 300 метров.

"Сегодня я вылетаю в Украину, и мы обсудим, в частности, это событие, чтобы подобные случаи не повторялись. Обсудим, какие средства нам нужны и какие технологии есть у Украины, чтобы их можно было как можно скорее внедрить в Литве", — заявил Робертас Каунас.

Напомним, что в ночь на 23 марта в Литве возле границы с Беларусью упал и взорвался неизвестный беспилотник. Инцидент произошел ночью в Варенском районе, где после падения в озере образовалась брешь во льду. По словам свидетелей, взрыв был настолько сильным, что в домах затряслись окна.

