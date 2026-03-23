Окна затряслись: в Литве упал и взорвался неизвестный беспилотник (видео)

Этот момент попал на камеру наблюдения, которая также писала звук. Четко слышен характерный звук мотора дрона, а через несколько минут слышен и виден взрыв.

Дрон упал в озеро Лависас возле одноименной деревни. Она находится неподалеку от границы с Беларусью. "Мы подтверждаем, что на месте происшествия видны обломки, полиция и спасатели работают на месте, а также вертолет ВВС направляется к месту происшествия для наблюдения", — говорится в заявлении литовских военных, которые также заявили, что их радары не видели беспилотник. Фокус собрал все, что известно.

Свидетели инцидента, произошедшего в ночь 23 марта, утверждают, что слышали мощный взрыв. Однако точно определить место происшествия ночью было сложно. Как рассказал радиостанции LRT RADIO Витаутас Лабедникас, владелец усадьбы в селе Жиурай, около 3 часов утра он услышал звук, похожий на звук летящего беспилотника.

Відео дня

"Я также подумал: "О, я не поеду в Вильнюс, просто спокойно посплю и буду слушать птиц". Так я и сделал — около 3:05 утра меня разбудил дрон, потому что он пролетел прямо мимо усадьбы, очень низко", — говорит он.

По словам свидетеля, после того, как объект пролетел мимо, примерно через 15 секунд раздался мощный взрыв.

"Взрыв был настолько громким, что даже окна затряслись. Поэтому я вышел на улицу просто посмотреть, но было тихо, ничего не было видно. Утром я поехал посмотреть в одном направлении, в другом, где это могло быть. Я проехал 3 километра до села Лависас и увидел, что на озере уже стоят полиция и спасатели. Они сказали, что что-то упало", — рассказал Лабедникас.

На месте падения дрона – огромный пролом во льду. Тогда же журналисты получили видеозапись пролета дрона и взрыва.

Пролом во льду, куда упал дрон Фото: LRT

По предварительным данным, по словам представителей литовских военных, объект, возможно, беспилотник, пересек литовскую границу прошлой ночью и упал в Варенском районе.

Представитель литовских вооруженных сил майор Гинтаутас Чунис заявил, что в настоящее время ведется сбор обломков взорвавшегося объекта, и будут исследованы улики.

"Двигатель внутреннего сгорания уже обнаружен. Двигатели внутреннего сгорания используются в некоторых дронах. Вы видели, как выглядело озеро, пролом во льду очень похож на отверстие, образовавшееся в результате взрыва, поэтому можно предположить, что это мог быть дрон", — сказал майор.

Он сказал, что добраться до места возможного взрыва непросто, потому что в некоторых местах лед растаял. Работа может продолжиться завтра.

"Взрывчатых веществ не обнаружено, найдены двигатель внутреннего сгорания, металлические и пластиковые детали", — сказал он, добавив позже, что тот факт, что взрывчатых веществ пока не обнаружено, не означает, что их не существовало.

Фото: LRT

Обломки дрона, найденные на месте взрыва Фото: LRT

Литовские эксперты, которые бывали в Украине во время войны и обстрелов, не сомневаются, что это был "Шахед", который в России выпускается под названием "Гербера". В Вооруженных силах Литвы заявляют, что радары, отслеживающие небо, не зафиксировали подобного объекта, который мог бы пролететь над территорией страны.

Реакция властей Литвы на атаку дрона

Комментируя ситуацию, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что завтра в 10 часов утра она созовет заседание Комиссии национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом.

Министр национальной обороны Робертас Каунас отметил, что из-за продолжающейся войны в Украине вероятность подобных инцидентов остается высокой.

"Пока продолжается война России против Украины, вероятность подобных инцидентов остается высокой, поэтому Литва инвестирует в противовоздушную оборону и усиливает наблюдение. Однако следует признать, что противовоздушная оборона является одной из самых больших проблем во всем НАТО", — сообщил Каунас и отметил, что в ближайшее время он отправится в Украину для продолжения консультаций и переговоров по инновациям в области противовоздушной обороны.

"Нам необходимо принять новую реальность, но мы не должны искать оправданий и уклоняться от ответственности — мы должны работать еще быстрее, укрепляя возможности воздушного наблюдения и обороны", — сказал он.

Напомним, в 2025 году Россия запустила десятки дронов в Польшу.

А сейчас стало известно, что во время войны в Иране, Россия снабжает Тегеран не только разведывательными данными, но и модернизированными "Шахедами".