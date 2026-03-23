Вікна затряслися: у Литві впав і вибухнув невідомий безпілотник (відео)

Цей момент потрапив на камеру спостереження, яка також писала звук. Чітко чути характерний звук мотора дрона, а за кілька хвилин чути і видно вибух.

Дрон упав в озеро Лавісас біля однойменного села. Воно розташоване неподалік від кордону з Білоруссю. "Ми підтверджуємо, що на місці події видно уламки, поліція і рятувальники працюють на місці, а також вертоліт ВПС прямує до місця події для спостереження", — ідеться в заяві литовських військових, які також заявили, що їхні радари не бачили безпілотник. Фокус зібрав усе, що відомо.

Свідки інциденту, що стався в ніч 23 березня, стверджують, що чули потужний вибух. Однак точно визначити місце події вночі було складно. Як розповів радіостанції LRT RADIO Вітаутас Лабеднікас, власник садиби в селі Жиурай, приблизно о 3-й годині ранку він почув звук, схожий на звук безпілотника, що летить.

"Я також подумав: "О, я не поїду до Вільнюса, просто спокійно посплю і буду слухати птахів". Так я і зробив — близько 3:05 ранку мене розбудив дрон, бо він пролетів просто повз садибу, дуже низько", — каже він.

За словами свідка, після того, як об'єкт пролетів повз, приблизно через 15 секунд пролунав потужний вибух.

"Вибух був настільки гучним, що навіть вікна затряслися. Тому я вийшов на вулицю просто подивитися, але було тихо, нічого не було видно. Вранці я поїхав подивитися в одному напрямку, в іншому, де це могло бути. Я проїхав 3 кілометри до села Лавісас і побачив, що на озері вже стоять поліція і рятувальники. Вони сказали, що щось упало", — розповів Лабеднікас.

На місці падіння дрона — величезний пролом у льоду. Тоді ж журналісти отримали відеозапис прольоту дрона і вибуху.

Пролом у льоду, куди впав дрон Фото: LRT

За попередніми даними, за словами представників литовських військових, об'єкт, можливо, безпілотник, перетнув литовський кордон минулої ночі і впав у Варенському районі.

Представник литовських збройних сил майор Гінтаутас Чуніс заявив, що наразі триває збирання уламків об'єкта, що вибухнув, і будуть досліджені докази.

"Двигун внутрішнього згоряння вже виявлено. Двигуни внутрішнього згоряння використовуються в деяких дронах. Ви бачили, який вигляд мало озеро, пролом у льоду дуже схожий на отвір, що утворився внаслідок вибуху, тому можна припустити, що це міг бути дрон", — сказав майор.

Він сказав, що дістатися до місця можливого вибуху непросто, тому що в деяких місцях лід розтанув. Робота може продовжитися завтра.

"Вибухових речовин не виявлено, знайдено двигун внутрішнього згоряння, металеві та пластикові деталі", — сказав він, додавши пізніше, що той факт, що вибухових речовин наразі не виявлено, не означає, що їх не існувало.

Уламки дрона, знайдені на місці вибуху Фото: LRT

Литовські експерти, які бували в Україні під час війни та обстрілів, не сумніваються, що це був "Шахед", який у Росії випускається під назвою "Гербера". У Збройних силах Литви заявляють, що радари, які відстежують небо, не зафіксували подібного об'єкта, який міг би пролетіти над територією країни.

Реакція влади Литви на атаку дрона

Коментуючи ситуацію, прем'єр-міністерка Інга Ругійнене заявила, що завтра о 10-й годині ранку вона скличе засідання Комісії національної безпеки, на якому представлять усі обставини, пов'язані з цим інцидентом.

Міністр національної оборони Робертас Каунас зазначив, що через тривалу війну в Україні ймовірність таких інцидентів залишається високою.

"Поки триває війна Росії проти України, ймовірність подібних інцидентів залишається високою, тому Литва інвестує в протиповітряну оборону і посилює спостереження. Однак слід визнати, що протиповітряна оборона є однією з найбільших проблем в усьому НАТО", — повідомив Каунас і зазначив, що найближчим часом він відправиться в Україну для продовження консультацій і переговорів щодо інновацій у галузі протиповітряної оборони.

"Нам необхідно прийняти нову реальність, але ми не повинні шукати виправдань і ухилятися від відповідальності — ми повинні працювати ще швидше, зміцнюючи можливості повітряного спостереження і оборони", — сказав він.

