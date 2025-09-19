"50 на 50": в НАТО считают, что РФ пустила десятки дронов на Польшу "непреднамеренно", — CNN

За закрытыми дверями чиновники НАТО обсуждают, что атака российских БПЛА на Польшу на самом деле могла быть "непреднамеренной". Однако источники издания в разведке отмечают, в любом случае речь идет о тревожном сигнале.

Related video

С ночи, когда в воздух пришлось поднимать истребители НАТО, чтобы сбивать российские дроны над Польшей, прошла неделя. За это время американские и западные разведчики так и не смогли прийти к выводу, не была ли атака "случайной". Об этом говорится в материале CNN от 19 сентября.

Представители альянса отметили, что в любом случае воздушное нападение является тревожным сигналом о том, что Кремль готов к еще большим провокациям и, возможно, даже эскалации конфликта. Однако сомнения, что атака была преднамеренным шагом для прощупывания западной ПВО и реакции, все же есть.

"Это не означает, что это не опасно. Безусловно, что-то изменилось в том, как Кремль оценивает свою толерантность к риску при выборе целей", — пояснил неназванный высокопоставленный работник западной разведки.

Отмечается, что собранная о маршрутах и технических характеристиках БПЛА является "противоречивой". Украина и Польша публично заявили о преднамеренной атаке, и их поддержали многие европейские страны. Однако из разговоров с десятком военных, разведчиков, дипломатов и конгрессменов в СМИ поняли, что единой позиции по этому поводу нет.

Высокопоставленный военный чиновник США оценил вероятность преднамеренного нападения как "50 на 50". Аналитики проинформировали, что без четких разведданных из России невозможно уверенно оценить инцидент. Это поставило НАТО в неудобное положение, ведь альянсу нужно реагировать, не зная точно намерений РФ.

"Мы просто не имеем достаточной информации в том или ином смысле", — заявил другой американский источник.

Анонимный западный разведчик сообщил, что траектория полета свидетельствует о потере связи и попытках восстановить сигнал GPS. Это якобы указывает, что дроны просто сбились с курса из-за действия украинских средств РЭБ. Кроме того, многие беспилотники оказались "приманками", то есть на самом деле не представляли опасности.

Это могло бы означать, что Россия решила пощупать ПВО Польши без рисков для жизни людей. Однако также, как отмечают эксперты, такие БПЛА враг запускает по Украине для истощения противовоздушной обороны.

Само количество дронов, по оценке чиновников и аналитиков, вряд ли было решающим. Дроны часто программируют массово, и во время масштабных атак 19-20 из них могут столкнуться со средствами РЭБ и отреагировать на это одинаково.

Неназванный западный разведчик рассказал, что они "склоняются" к оценке, что атака была непреднамеренной. С этим согласился и американский источник. Однако другой военный чиновник и источник из Конгресса США считают воздушную атаку преднамеренной.

В Киеве CNN подтвердили, что используют средства РЭБ, но неназванный высокопоставленный чиновник подчеркнул, что за более чем три года войны "никогда не видел таких значительных отклонений".

По словам представителя Конгресса, если атака была преднамеренной, ее целью было проверить реакцию западных сил и НАТО, а также составить карту поставок оружия в Украину для определения будущих целей. Кроме того, Россия провоцирует Запад.

Если же атака была непреднамеренной, как пояснил западный разведчик, она продемонстрировала большую склонность РФ рисковать случайным ударом по НАТО. Независимо от того, произошло это из-за небрежного нацеливания или недостаточной защиты, но риск опасной ошибки и прямого конфликта как следствия растет.

"Независимо от того, было это преднамеренно или нет, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно", — отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщая, что оценка произошедшего продолжается.

Западный разведчик пояснил, что в пользу непреднамеренности атаки есть два аргумента — дроны-приманки дешевле и поэтому оборудованы GPS-навигаторами и другими датчиками, менее защищенными от воздействия РЭБ, и Беларусь предупредила о том, что дроны сбились с курса и летят на Польшу. Собеседник подчеркнул, что обычно россияне не объявляют о своих намерениях.

В то же время, по мнению аналитика, именно на это и мог быть расчет. В РФ могли сознательно пустить 20 дронов из сотен на страну НАТО, зная, что это объяснят допустимой погрешностью.

Напомним, в Die Welt информировали, что с полуночи до 6:30 утра в воздушном пространстве НАТО зафиксировали 22-25 дронов, которые летели со стороны Польши. В Литву в 10:00 утра 10 сентября залетели залетели по меньшей мере два беспилотника. Целью атаки был важнейший пункт военных поставок в Украину.

Сообщалось, что один из дронов попал по дому в Польше. Однако впоследствии выяснилось, что повреждения вызвала ракета, выпущенная из истребителя F-16.