"50 на 50": у НАТО вважають, що РФ пустила десятки дронів на Польщу "ненавмисно", — CNN

За зачиненими дверима чиновники НАТО обговорюють, що атака російських БПЛА на Польщу насправді могла бути "ненавмисною". Однак джерела видання у розвідці наголошують, в будь-якому разі йдеться про тривожний сигнал.

З ночі, коли у повітря довелося підіймати винищувачі НАТО, щоб збивати російські дрони над Польщею, минув тиждень. За цей час американські та західні розвідники так і не змогли дійти висновку, чи не була атака "випадковою". Про це йдеться у матеріалі CNN від 19 вересня.

Представники альянсу зауважили, що в будь-якому випадку повітряний напад є тривожним сигналом про те, що Кремль готовий до ще більших провокацій й, можливо, навіть ескалації конфлікту. Проте сумніви, що атака була навмисним кроком задля промацування західної ППО та реакції, все ж є.

"Це не означає, що це не небезпечно. Безумовно, щось змінилося в тому, як Кремль оцінює свою толерантність до ризику при виборі цілей", — пояснив неназваний високопоставлений працівник західної розвідки.

Зазначається, що зібрана про маршрути й технічні характеристики БПЛА є "суперечливою". Україна й Польща публічно заявили про навмисну атаку, і їх підтримали багато європейських країн. Однак з розмов з десятком військових, розвідників, дипломатів і конгресменів у ЗМІ зрозуміли, що єдиної позиції щодо цього немає.

Високопоставлений військовий чиновник США оцінив ймовірність навмисного нападу як "50 на 50". Аналітики проінформували, що без чітких розвідданих з Росії неможливо впевнено оцінити інцидент. Це поставило НАТО у незручне становище, адже альянсу потрібно реагувати, не знаючи точно намірів РФ.

"Ми просто не маємо достатньої інформації в тому чи іншому сенсі", — заявило інше американське джерело.

Анонімний західний розвідник повідомив, що траєкторія польоту свідчить про втрату зв'язку й спроби відновити сигнал GPS. Це нібито вказує, що дрони просто збилися з курсу через дію українських засобів РЕБ. Окрім того, багато безпілотників виявились "приманками", тобто насправді не становили небезпеки.

Це могло б означати, що Росія вирішила помацати ППО Польщі без ризиків для життя людей. Однак також, як наголошують експерти, такі БПЛА ворог запускає по Україні задля виснаження протиповітряної оборони.

Сама кількість дронів, за оцінкою чиновників і аналітиків, навряд була вирішальної. Дрони часто програмують масово, і під час масштабних атак 19-20 з них можуть зіткнутись з засобами РЕБ і відреагувати на це однаково.

Неназваний західний розвідник розповів, що вони "схиляються" до оцінки, що атака була ненавмисною. З цим погодилось й американське джерело. Однак інший військовий чиновник і джерело з Конгресу США вважають повітряну атаку навмисною.

У Києві CNN підтвердили, що використовують засоби РЕБ, але неназваний високопосадовець підкреслив, що за понад три роки війни "ніколи не бачив таких значних відхилень".

Зі слів представника Конгресу, якщо атака була навмисною, її метою було перевірити реакцію західних сил і НАТО, а також скласти мапу постачань зброї в Україну задля визначення майбутніх цілей. Окрім того, Росія провокує Захід.

Якщо ж атака була ненавмисною, як пояснив західний розвідник, вона продемонструвала більшу схильність РФ ризикувати випадковим ударом по НАТО. Незалежно від того, сталося це через недбале націлювання або недостатній захист, але ризик небезпечної помилки і прямого конфлікту як наслідку росте.

"Незалежно від того, було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно, це абсолютно небезпечно", — зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляючи, що оцінка події триває.

Західний розвідник пояснив, що на користь ненавмисності атаки є два аргументи — дрони-приманки дешевші й через це обладнані GPS-навігаторами та іншими датчиками, менш захищеними від впливу РЕБ, і Білорусь попередила про те, що дрони збились з курсу й летять на Польщу. Співрозмовник наголосив, що зазвичай росіяни не оголошують про свої наміри.

Водночас, на думку аналітика, саме на цей й міг бути розрахунок. У РФ могли свідомо пустити 20 дронів з сотень на країну НАТО, знаючи, що це пояснять допустимою похибкою.

Нагадаємо, у Die Welt інформували, що з опівночі до 6:30 ранку в повітряному просторі НАТО зафіксували 22-25 дронів, які летіли з боку Польщі. У Литву о 10:00 ранку 10 вересня залетіли залетіли щонайменше два безпілотники. Ціллю атаки був найважливіший пункт військових постачань в Україну.

Повідомлялося, що один з дронів влучив по будинку у Польщі. Однак згодом з’ясувалося, що пошкодження спричинила ракета, випущена з винищувача F-16.