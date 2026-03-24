"Міг атакувати Приморськ": в Литві припускають, що збили український дрон

У Литві заявили, що військовий безпілотник, який зазнав аварії на території країни, ймовірно, прибув з України. За попередніми даними, він міг виконувати бойове завдання проти російської інфраструктури, але відхилився від курсу.

Уряд Литви припустив, що дрон, який розбився на території країни, прибув з України, повідомило інформаційне агентство Reuters 24 березня. За оцінками, його ціллю могли бути об’єкти експорту російської нафти, однак він втратив курс під час польоту. Інцидент розглядають у ширшому контексті регіональної безпеки.

Збройні сили Литви заявили в понеділок, що підозрюваний безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що цей дрон має українське походження. За її словами, апарат, ймовірно, відхилився від курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

"Це не місцевий інцидент, це частина ширшої картини безпеки. Російська агресія проти України створює додаткові ризики для всього регіону", — заявила Інга Ругінене на прес-конференції у вівторок.

Минулого року Литва звернулася до НАТО з проханням про збільшення потужностей протиповітряної оборони після того, як у липні 2025 року на її території двічі приземлялися військові дрони з Білорусі. Литовська розвідка на початку цього місяця заявила, що обидва дрони випадково потрапили до Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас припустив, що безпілотник міг належати до групи дронів, які здійснювали атаку на порт Приморськ у Ленінградській області РФ. Він також зазначив, що апарат не був зафіксований радарами, оскільки рухався на висоті менше ніж 300 метрів.

"Сьогодні я вилітаю в Україну, і ми обговоримо, зокрема, цю подію, щоб подібні випадки не повторювалися. Обговоримо, які засоби нам потрібні і які технології є в України, щоб їх можна було якомога швидше впровадити в Литві", — заявив Робертас Каунас.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня у Литві біля кордону з Білоруссю впав і вибухнув невідомий безпілотник. Інцидент стався вночі у Варенському районі, де після падіння в озері утворився пролом у льоду. За словами свідків, вибух був настільки сильним, що в будинках затряслися вікна.

