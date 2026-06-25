Рідкісна ціль: ЗСУ знищили машину для запуску "Шахедів" в аеропорту Донецька (відео)

Кількість пускових установок для запуску ракет "Шахед" і "Герань", якими російські окупанти тероризують мирні українські міста, зменшилася.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу знищили російську машину для запуску "Шахедів". Про це вони повідомили у Facebook, опублікувавши кадри знищення знахідки.

"Наші в Донецьку! Сьогоднішня рідкісна ціль — машина, яка використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". У Донецькому аеропорту. Вперше. Допомагаємо захищати мирні українські міста від цієї пошесті", — йдеться у підписі до відео.

Ще минулого року російські пропагандисти хвалилися тим, що ЗС РФ тепер можуть запускати ударні дрони зі спеціально обладнаних кузовів пікапів, наприклад, американських Dodge. Таким чином, пускові установки стали компактнішими, і їх важче виявити.

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Ще одна проблема полягає в тому, що використання таких платформ для запуску ракет, здійснення пусків та оперативного відходу, доки їх не виявили Сили оборони України. Зовні такі автомобілі можуть виглядати як цивільний транспорт, що ускладнює їх виявлення засобами аеророзвідки до моменту початку запуску.

Наприкінці лютого Україна знищила мережу управління "Шахедами" з території Білорусі. Мережа Mesh давала змогу ворожим дронам підтримувати безперервний зв’язок між собою, навіть якщо частину апаратів знищували.

У березні ЗСУ завдали ракетного удару з використанням ракет ATACMS та SCALP по складу "Шахедів" у Донецькому аеропорту. Удар було завдано підрозділами Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео про виробництво та випробування реактивного літака Shahed-171.

Також повідомлялося, що іранці навчили "Шахеди" літати роями.