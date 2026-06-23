Іранці навчили "шахеди" літати роями: як це змінює ситуацію на полі бою

Американський льотчик, якого збили під час війни в Ірані, розповів, що тепер дрони вміють літати так, що створюють "повітряне мінне поле".

За словами чотирьох джерел, американський пілот винищувача, якого врятував спецназ після того, як його літак було збито над Іраном у квітні, описав шокуюче видовище перед катапультуванням: кілька іранських безпілотників зависли в повітрі, рухаючись як єдине ціле, у формації, що нагадувала медузу, пише CNN.

Пошуки пілота з США тривали кілька днів

Раніше про це не повідомлялося, але пілот F-15 поділився цією інформацією зі співробітниками розвідки під час брифінгу після інциденту. Це одразу ж викликало бурхливі суперечки в розвідувальному співтоваристві США, які досі не вирішені.

Якщо пілот справді бачив те, що описував — рій безпілотників, що рухався синхронно, — це стало б тривожним кроком уперед у розвитку дронів, а саме — іранських "шахедів".

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"Безліч дронів, з’єднаних між собою й рухалися як єдине ціле, причому менші дрони розташовувалися під більшими, немов ноги. Справжня інопланетна нісенітниця", — повідомив CNN одне з джерел, ознайомлене зі свідченнями пілота.

Сам льотчик описав те, що побачив, як "мінне поле з дронів".

Хоча точна причина аварії літака F-15 досі розслідується, у перших повідомленнях зазначалося, що, ймовірно, формування безпілотників якимось чином дозволило Ірану збити американський літак.

Збитий пілот розповів, що іранські дрони тепер літають зграями Фото: The New York Times

Екіпаж F-15 складався з двох осіб — пілота та оператора системи озброєння. Як тільки стало відомо, що літак впав, на їхні пошуки вирушив спецназ. Цей інцидент став першим випадком, коли американський літак був збитий над Іраном під час конфлікту.

Пілота врятували через кілька годин після катапультування, а оператор систем озброєння понад добу переховувався від іранських загарбників у горах, перш ніж його знайшли. Невідомо, чи бачив оператор систем озброєння також формування безпілотників.

Другий літак, А-10, був збитий під час рятувальної операції, але пілоту цього літака вдалося благополучно катапультуватися за межами іранського повітряного простору.

Представники американської розвідки розійшлися в думках щодо того, як тлумачити опис пілота F-15 і чи міг пілот чітко розповісти про інцидент.

В результаті аварії він отримав струс мозку. Це був уже другий випадок, коли його літак було збито під час війни з Іраном: за словами двох джерел, він також був серед пілотів, збитих у результаті обстрілу з боку кувейтських сил на початку конфлікту.

Співробітники розвідки, які проводили допит, сказали приблизно таке: "Ви впевнені, що бачили те, про що говорите?"

Питання щодо іранської програми безпілотників виникають на тлі переговорів між США та Тегераном щодо угоди, яка покладе край війні з Іраном. Минулого тижня в рамках угоди про припинення вогню було розпочато 60-денний період для переговорів. Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на іранській ядерній програмі, хоча обидві сторони порушили широке коло питань.

Хоча конкретні можливості безпілотника, описані пілотом, раніше не оцінювалися американськими розвідувальними агентствами як такі, що є в розпорядженні Ірану, існують повідомлення, які вказують на те, що Іран отримував допомогу у розробці своїх безпілотних технологій від Китаю та Росії.

Дрони вже зараз запускають "роями", але не Іран Фото: Скриншот

Технічний термін, що описує те, про що розповів пілот, — "мережева взаємодія типу "один до багатьох", коли оператор може керувати кількома дронами одночасно.

Вважається, що інші країни — Росія та Китай — також мають подібні можливості. Будь-який розвиток і без того складної іранської програми створення безпілотників викличе занепокоєння у американських військ та їхніх союзників у регіоні.

"Ми витратимо величезні, величезні кошти, багато крові та ресурсів, щоб захистити себе від чогось, що може діяти подібним чином", — заявила Емма Бейтс, експертка з питань безпілотної війни та модернізації оборони.

Вона сказала, що якщо бойові дрони літатимуть зграями, то це буде серйозний прорив: "якщо у них на борту є вибухівка, і якщо вони зберігають ресурси в резерві для атаки всього, що не було знищено першим залпом, — це дуже ефективний підхід".

Нагадаємо, що "Фокус" писав про американського пілота, літак якого було збито двічі під час активної фази війни в Ірані.

Також ми розповідали, як відбувається катапультування пілотів і що вони при цьому відчувають. Ветеран армії США уточнив, що якщо пілот уже отримав травму, то під час цієї процедури він може втратити кінцівку.