Иранцы научили "шахеды" летать роями: как это меняет ситуацию на поле боя

Американский летчик, которого сбили во время войны в Иране, рассказал, что теперь дроны умеют летать таким образом, что создают "воздушное минное поле".

По словам четырех источников, американский пилот истребителя, спасенный спецназом после того, как его самолет был сбит над Ираном в апреле, описал шокирующее зрелище перед катапультированием: несколько иранских беспилотников зависли в воздухе, двигаясь как единое целое, в формации, напоминающей медузу, пишет CNN.

Спасением пилота США занимались несколько дней

Ранее об этом не сообщалось, но пилот F-15 поделился этой информацией с сотрудниками разведки во время брифинга после инцидента. Это немедленно вызвало бурю споров в разведывательном сообществе США, которая до сих пор не разрешена.

Если летчик действительно видел то, что описывал — синхронно движущийся рой беспилотников, — это стало бы тревожным шагом вперед в развитии дронов, а конкретно, иранских "шахедов".

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"Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги. Настоящая инопланетная фигня", — сообщил CNN один из источников, знакомых с показаниями пилота.

Сам летчик описал увиденное, как "минное поле из дронов".

Хотя точная причина почему F-15 потерпел крушение, все еще расследуется, первоначальные сообщения указывали на то, что возможно, формирование беспилотников каким-то образом позволило Ирану сбить американский самолет.

Сбитый пилот рассказал, что иранские дроны теперь летают стаями Фото: The New York Times

Экипаж F-15 состоял из двух человек — пилота и оператора системы вооружения. Как только стало известно, что самолет упал, на их поиски выдвинулся спецназ. Этот инцидент стал первым случаем, когда американский самолет был сбит над Ираном во время конфликта.

Пилот был спасен через несколько часов после катапультирования, а оператор систем вооружения более суток скрывался от иранских захватчиков в горах, прежде чем его нашли. Неясно, видел ли оператор систем вооружения также строй беспилотников.

Второй самолет, А-10, был сбит во время спасательной операции, но пилоту этого самолета удалось благополучно катапультироваться за пределами иранского воздушного пространства.

Представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать описание пилота F-15 и мог ли пилот четко рассказать об инциденте.

В результате крушения он получил сотрясение мозга. Это был уже второй случай, когда его самолет был сбит во время войны с Ираном: по словам двух источников, он также был среди пилотов, сбитых в результате обстрела со стороны кувейтских сил в начале конфликта.

Сотрудники разведки, проводившие допрос, сказали примерно следующее: "Вы уверены, что видели то, о чем говорите?"

Вопросы о иранской программе беспилотников возникают на фоне переговоров США и Тегерана о соглашении , которое положит конец войне с Ираном. На прошлой неделе в рамках соглашения о прекращении огня был начат 60-дневный период для переговоров. Ожидается, что эти переговоры будут сосредоточены на иранской ядерной программе, хотя обе стороны подняли широкий круг вопросов.

Хотя конкретные возможности беспилотника, описанные пилотом, ранее не оценивались американскими разведывательными агентствами как имеющиеся у Ирана, существуют сообщения, указывающие на то, что Иран получал помощь в разработке своих беспилотных технологий от Китая и России.

Дроны уже сейчас запускают "роями", но не Иран Фото: Скриншот

Технический термин для описанного пилотом — "сетевое взаимодействие типа "один ко многим", когда оператор может управлять несколькими дронами одновременно.

Считается, что другие страны — Россия и Китай — также обладают подобными возможностями. Любое развитие и без того сложной иранской программы создания беспилотников вызовет обеспокоенность у американских войск и их союзников в регионе.

"Мы потратим огромные, огромные деньги, много крови и средств, чтобы защитить себя от чего-то, что может действовать подобным образом", — заявила Эмма Бейтс, эксперт по беспилотной войне и модернизации обороны.

Она сказала, что если боевые дроны будут летать стаями, то это серьезный прорыв: "если у них на борту есть взрывчатка, и если они держат ресурсы в резерве для атаки всего, что не было уничтожено первым залпом, — это очень эффективный подход".

Напомним, Фокус писал об американском пилоте, самолет которого был сбит дважды за время активной фазы войны в Иране.

Также мы рассказывали, как происходит катапультирование пилотов и что они при этом испытывают. Ветеран армии США уточнил, что если пилот уже получил травму, то он может лишиться конечности при этой процедуре.