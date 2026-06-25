Редкая цель: ВСУ уничтожили машину для пуска "Шахедов" в аэропорту Донецка (видео)

Пусковых установок для пуска "Шахедов" и "Гераней", которыми российские оккупанты терроризируют мирные украинские города, стало меньше.

Воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали российскую машину для запуска "Шахедов". Об этом они сообщили в Facebook, опубликовав кадры уничтожения находки.

"Наши в Донецке! Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". В Донецком аэропорту. Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого нашествия", — говорится в подписи к видео.

Еще в прошлом году российские пропагандисты хвастались тем, что ВС РФ теперь могут запускать ударные дроны из специально оборудованных кузовов пикапов, например, американских Dodge. Таким образом пусковые установки стали более компактными и их труднее обнаружить.

Відео дня

Еще одна проблема в том, что использование таких платформ для запуска границе, осуществлять пуски и оперативно отходить, пока их не засекли Силы обороны Украины. Внешне такие авто могут выглядеть как гражданский транспорт, что затрудняет их выявление средствами аэроразведки до момента начала пуска.

В конце февраля Украина уничтожила сеть управления "Шахедами" с территории Беларуси. Mesh-сеть позволяла вражеским дронам поддерживать непрерывную связь между собой, даже если часть аппаратов уничтожали.

В марте ВСУ поразили ракетами ATACMS и SCALP склад "Шахедов" в Донецком аэропорту. Удар был нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в сети показали производство и испытания реактивного Shahed-171.

Также сообщалось, что иранцы научили "Шахеды" летать роями.