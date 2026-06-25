"Окупанти відступають з позицій": ЗСУ підняли прапор України на Кінбурнській косі (відео)

Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Сили оборони України оприлюднили кадри, на яких державний прапор майорить над Кінбурном, а також повідомили про продовження операції на південному напрямку.

Про це в оперативно-тактичному угрупованні “Одеса” повідомили в коментарі “24 Каналу”.

За даними військових, українські підрозділи не лише демонструють свою присутність на півострові, а й системно завдають ударів по важливих об’єктах російських військ.

Зокрема, на відео зафіксували ураження пунктів управління російських ударних дронів “Молнія”, які розташовані південніше Кінбурна в районі населеного пункту Очаківське. За словами військових, саме звідти окупанти регулярно запускали безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру правобережної частини Миколаївської області.

“Сили оборони здійснюють комплексну операцію на шляху до Криму та нагадують окупантам, хто – хазяїн на цій землі. Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Це – південь Миколаївщини, який досі вважався окупованим”, — зазначили військові.

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В ОТУ “Одеса” наголосили, що нинішні дії є частиною масштабної операції зі зниження бойових можливостей російського угруповання на Кінбурнській косі та прилеглих територіях.

“Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ(с) "Південь" практично відрізали логістику окупантів на Кінбурнській косі. Постачання боєприпасів, продовольства та пального фактично зупинене. Тому, за даними розвідки, у них зараз йде евакуація”, — заявив командир ОТУ “Одеса” полковник Денис Носіков.

За словами військових, ізоляція російських підрозділів та знищення їхніх логістичних маршрутів поступово ускладнюють перебування окупантів на півострові. У Силах оборони зазначили, що операція триває, а боротьба за звільнення Кінбурнського півострова й Криму продовжується.

Нагадаємо, повідомлення про можливу евакуацію російських військових з Кінбурнської коси з'являлися й раніше. Зокрема, 8 червня партизанський рух "АТЕШ" заявив, що підрозділи 337-го полку почали терміново залишати свої позиції через припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства.

Раніше також повідомлялося про ознаки підготовки окупантів до відступу з Кінбурнської коси. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Херсонської області вже лунали заяви про евакуацію населення до Криму та переміщення частини окупаційної адміністрації.