"Оккупанты отступают с позиций": ВСУ подняли флаг Украины на Кинбурнской косе (видео)

На Кинбурнском полуострове появился украинский флаг. Силы обороны Украины обнародовали кадры, на которых государственный флаг развевается над Кинбурном, а также сообщили о продолжении операции на южном направлении.

Об этом в оперативно-тактической группировке "Одесса" сообщили в комментарии "24 Каналу".

По данным военных, украинские подразделения не только демонстрируют своё присутствие на полуострове, но и систематически наносят удары по важным объектам российских войск.

В частности, на видео запечатлено поражение пунктов управления российских ударных дронов "Молния", расположенных южнее Кинбурна в районе населенного пункта Очаковское. По словам военных, именно оттуда оккупанты регулярно запускали беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру правобережной части Николаевской области.

"Силы обороны проводят комплексную операцию на пути в Крым и напоминают оккупантам, кто здесь хозяин. Украинский флаг появился на Кинбурнском полуострове. Это — юг Николаевской области, который до сих пор считался оккупированным", — отметили военные.

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В ОТУ "Одесса" подчеркнули, что нынешние действия являются частью масштабной операции по снижению боевых возможностей российской группировки на Кинбурнской косе и прилегающих территориях.

"Сейчас мы совместно с силами и средствами старших начальников УВ(с) "Юг" практически перерезали логистику оккупантов на Кинбурнской косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация", — заявил командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков.

По словам военных, изоляция российских подразделений и уничтожение их логистических маршрутов постепенно затрудняют пребывание оккупантов на полуострове. В Силах обороны отметили, что операция продолжается, а борьба за освобождение Кинбурнского полуострова и Крыма продолжается.

Напомним, сообщения о возможной эвакуации российских военных с Кинбурнской косы появлялись и ранее. В частности, 8 июня партизанское движение "АТЕШ" заявило, что подразделения 337-го полка начали срочно покидать свои позиции из-за прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

Ранее также сообщалось о признаках подготовки оккупантов к отступлению с Кинбурнской косы. В частности, на временно оккупированной части Херсонской области уже звучали заявления об эвакуации населения в Крым и перемещении части оккупационной администрации.