Приїхала з Німеччини: що відомо про випускницю медичного університету, яка загинула в Харкові

Напередодні, 29 червня, 23-річна випускниця Харківського національного медичного університету Фатіма Гусейнова загинула внаслідок авіаудару ЗС РФ по Холодногірському району міста, а її однокурсниця отримала важкі поранення.

Як розповіла журналістам "Новини.LIVE" староста курсу, вона дізналася про трагедію практично першою.

"Я була старостою курсу, а дівчата (Фатіма й Анна, — прим. ред.) навчалися в паралельній групі. У нас часто були спільні заняття. Дізнавшись про те, що сталося, я зателефонувала їхньому старості групи й почула цю новину, що Фатіма загинула, а Анна поранена", — каже вона.

Студенти одразу почали шукати, куди госпіталізували потерпілу, і виявилося, що вона перебуває в обласній клінічній лікарні.

"Дівчата тут самі, бо приїхали на вручення дипломів. Самі вони мешкають у Німеччині, куди збиралися повернутися за кілька днів. Їхні батьки перебувають за кордоном", — продовжила свою розповідь співрозмовниця каналу.

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Студенти одразу запропонували свою допомогу і готові зробити все, щоб врятувати поранену дівчину, оскільки те, що сталося, стало для них справжнім шоком.

"У нас нібито й випускний, але ти не можеш повноцінно радіти, поки наша дівчинка бореться за життя, а друга загинула", — додала випускниця.

Викладачка університету Марина Мокрякова у коментарі для Фокусу описує Фатіму як спокійну та старанну дівчину, яка добре навчалася та брала участь у написанні наукових робіт.

"Вона була студенткою 1-го медичного факультету, мала отримати диплом магістра", — каже викладачка.

У зв’язку з трагедією у ХНМУ скасували урочисту частину випускного. Студентам, які завершили навчання, вручили дипломи, але ані концерту, ані будь-яких урочистостей не було.

Нагадаємо, в Одесі дівчина загинула на пляжі після того, як їй у шию потрапив осколок збитого російського дрона.

Також повідомлялося, що в Дніпрі ЗС РФ завдали удару по цивільному підприємству, в результаті чого загинуло семеро людей.