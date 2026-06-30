Приехала из Германии: что известно о выпускнице медуниверситета, погибшей в Харькове

Накануне, 29 июня, 23-летняя выпусница Харьковского национального медицинского университета Фатима Гусейнова погибла в результате авиаудара ВС РФ по Холодногорскому району города, а ее однокурсница получила тяжелые ранения.

Как рассказала журналистам "Новини.LIVE" староста курса, о трагедии она узнала практически первой.

"Я была старостой курса, а девочки (Фатима и Анна, — прим. ред) учились в параллельной группе. У нас часто были занятия вместе. Узнав о случившемся, я позвонила их старосте группы и услышала эту новость, что Фатима погибла, а Анна ранена", — говорит она.

Студенты сразу начали искать, куда госпитализирови пострадавшую, и оказалось, что она — в областной клинической больнице.

"Девушки тут одни, потому что приехали на выдачу дипломов. Сами они живут в Германии, куда собирались вернуться через пару дней. Их родители за границей", — продолжила свой рассказ собеседница канала.

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Студенты сразу предложили свою помощь и готовы сделать все для спасения раненой девушки, поскольку случившееся стало для них настоящим шоком.

"У нас вроде и выпускной, но ты не можешь полноценно радоваться, пока наша девочка борется за жизнь, а вторая погибла", — добавила выпускница.

Преподаватель университета Марина Мокрякова в клмментарии Фокусу характеризует Фатиму, как спокойную и прилежную девушку, которая хорошо училась и участвовала в написании научных работ.

"Она была студенткой 1 медицинского факультета, должна была получить диплом магистра", — говорит преподаватель.

В связи с трагедией в ХНМУ отменили торжественную часть выпускного. Студентам, окончившим обучение, вручили дипломы, но ни концерта, ни какого-либо празднования не было.

Напомним, в Одессе девушка погибла на пляже после того, как ей в шею попал осколок сбитого российского дрона.

Также сообщалось, что в Днепре ВС РФ ударили по гражданскому предприятию, убив семь человек.