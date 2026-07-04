Найбільший на Балтиці: дрони завдали удару по нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі (фото)

Українські дрони атакували нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі. На території виникло кілька осередків пожеж.

Вранці в суботу, 4 липня, було здійснено атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Пожежа виникла на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал", розташованого поблизу Санкт-Петербурзького порту, який використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.

Розташування петербурзького нафтового терміналу Фото: з відкритих джерел

Кореспонденти world.militares публікують координати численних осередків загоряння на території терміналу.

Нафтовий термінал у Петербурзі Фото: з відкритих джерел

Telegram-канал Exilenova повідомляє про кілька влучань у нафтовий термінал.

Пожежа в Санкт-Петербурзі Фото: з відкритих джерел

При цьому зазначається, що багато БПЛА було збито, а значна кількість дронів влучала у порожні резервуари.

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Резервуари, що горять

Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що над Ленінградською областю було збито 67 БПЛА. За його інформацією, падіння уламків було зафіксовано в районі порту Висоцьк.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко наголосив, що Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших у Балтійському регіоні — на його території розташовано 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів. Пропускна здатність об’єкта становить 12,5 млн тонн на рік.

Дим над нафтовим терміналом Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше в російському місті Бєлгороді пролунала серія з 10 вибухів. Під ударом опинилися електроподстанція та ТЕЦ "Луч".

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