Крупнейший на Балтике: дроны ударили по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге (фото)

Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге. На территории возникло несколько очагов пожаров.

Утром в субботу, 4 июля, был атакован нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.

Пожар возник на территории АО "Петербургский нефтяной терминал", расположенный возле Санкт-Петербургского порта, который используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Расположение петербургского нефтяного терминала Фото: из открытых источников

Осинтеры world.militares публикуют координаты многочисленных очагов возгорания на территории терминала.

Нефтяной терминал в Петербурге Фото: из открытых источников

Telegram-канал Exilenova сообщает о нескольких попаданиях в нефтяной терминал.

Пожар в Санкт-Петербурге Фото: из открытых источников

При этом отмечается, что многие БПЛА были сбиты, а значительное количество дронов попадало в пустые резервуары.

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Горящие резервуары

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью было сбито 67 БПЛА. Падение обломков, по его информации, было зафиксировано в районе порта Высоцк.

Советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших в Балтийском регионе — на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность объекта составляет 12,5 млн. тонн в год.

Дым над нефтяным терминалом Фото: из открытых источников

Напомним, ранее в российском городе Белгороде прогремела серия из 10 взрывов. Под ударом оказались электроподстанция и ТЭЦ "Луч".

Также Фокус писал об ударе по "Титан-Баррикады" в Волгограде, который произошел утром 27 июня.