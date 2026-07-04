"Росія програла Чорне море": Зеленський оголосив про створення в Одесі Академії ВМС

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня військово-морських сил ухвалив рішення про створення Академії ВМС в Одесі.

До 2014 року діяла Академія військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі, а після окупації півострова частина курсантів і викладачів переїхали в Одесу, де створили факультет ВМС у складі Національного університету "Одеська морська академія", а у 2016 році його перетворили на інститут Військово-морських сил того ж університету. Про рішення створити Академію ВМС глава держави повідомив 4 липня.

Створення Академії ВМС

Зеленський наголосив, що військово-морські сили України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим.

"Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що чорноморський і азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії", — зазначив президент.

Відео дня

Напередодні Дня ВМС України Зеленський відзначив воїнів, які захищають Україну у складі Військово-морських сил. Вручив бойовий прапор та стрічки "За мужність та відвагу" військовим підрозділам ВМС.

"Дякую кожному й кожній за службу", — зазначив глава держави.

І саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України і як знак шани і вдячності ВМС Зеленський ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України.

"На розвиток нашої Одеси — рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обовʼязково реалізуємо всі наші завдання", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук не розкрив усіх таємниць, але повідомив, що наразі відпрацьовуються десантні операції, які росіяни вважають реальною загрозою.

Також Фокус писав, що в ніч на 30 квітня морські дрони Військово-морських сил України атакували два кораблі Збройних сил Російської Федерації, які охороняли Кримський міст.