"Россия проиграла Черное море": Зеленский объявил о создании в Одессе Академии ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня военно-морских сил принял решение о создании Академии ВМС в Одессе.

До 2014 года в Севастополе действовала Академия военно-морских сил имени Нахимова, а после оккупации полуострова часть курсантов и преподавателей переехала в Одессу, где был создан факультет ВМС в составе Национального университета "Одесская морская академия", а в 2016 году его преобразовали в институт Военно-морских сил того же университета. О решении создать Академию ВМС глава государства сообщил 4 июля.

Создание Академии ВМС

Зеленский подчеркнул, что военно-морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны и безопасности совершили то, что многие считали невозможным.

"Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что Черноморское и Азовское пространство точно не станут для России местом покоя", — отметил президент.

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Накануне Дня ВМС Украины Зеленский отметил воинов, защищающих Украину в составе Военно-морских сил. Он вручил боевое знамя и ленты "За мужество и отвагу" военным подразделениям ВМС.

"Благодарю каждого и каждую за службу", — отметил глава государства.

И именно к нынешнему Дню военно-морских сил Украины, в знак уважения и признательности ВМС, Зеленский принял решение о развитии Военно-морских сил Украины.

"Для развития нашей Одессы — решение о создании у нас в Одессе своей сильной новой Академии военно-морских сил. Знаю, что у наших ВМС есть такая потребность, есть соответствующий потенциал и, главное, есть желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что официальный представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук не раскрыл всех подробностей, но сообщил, что в настоящее время отрабатываются десантные операции, которые россияне считают реальной угрозой.

Кроме того, Фокус сообщал, что в ночь на 30 апреля морские дроны Военно-морских сил Украины атаковали два корабля Вооруженных сил Российской Федерации, охранявшие Крымский мост.