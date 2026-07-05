Місія Москва: таємний батальйон ЗСУ завдає регулярних ударів по столиці РФ — The Times

Український батальйон безпілотних систем Kairos, що входить до 414-ї бригади "Птахи Мадяра", виконує низку особливих місій. Вони полягають в тому, аби завдати ударів по глибокому тилу Росії, включно з Москвою.

Служба в підрозділі має суворі правила: військовим заборонено алкоголь, вони не можуть розповідати навіть близьким, де саме служать. Також бійці регулярно проходять перевірку на поліграфі щодо збереження таємниці, пише The Times.

У складі батальйону є й іноземці — колишні військові спецпризначенці з Великої Британії, США, інших країн Європи та Японії. Командир з позивним "Рей" розповів, що підрозділ є одним із пріоритетних об'єктів для російських ударів у відповідь.

Командир підрозділу з позивним "Рей" Фото: The Times

Командир пояснив загальну мету підрозділу: зробити війну настільки затратною для Кремля, щоб примусити його рухатися до миру. Він додає, що дрони однаково вражають всі цілі — і нафтозавод, і Кремль.

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За останні два тижні батальйон завдав низки ударів углиб Росії, зокрема по Москві та Санкт-Петербургу Командир роти "Панама" нагадав, що ще недавно Росія розраховувала захопити Україну за кілька днів, а тепер сама відчуває наслідки війни, назвавши це справедливою відплатою.

За словами "Рея", батальйон існує близько 200 днів і за цей час уразив значну кількість цілей. За його словами, це ставить російське командування перед вибором — перекидати ППО до Москви чи залишати без прикриття інші стратегічні райони, включно з окупованим Кримом.

Командир "Панама" з підрозділу Cairos Фото: The Times

Обидва командири долучилися до оборони з першого дня повномасштабного вторгнення, а пізніше служили в силах спецоперацій. Після одного з останніх пусків п'ять із восьми дронів уразили цілі, а наступного дня російські джерела повідомили про атаку на центр космічного зв'язку в підмосковній Дубні.

Один з офіцерів бригади зазначив, що для військових ці операції — це особистий мотив. Таким чином вони намагаються відплатити ворогу за те, що він зробив з Україною та їх побратимами.

"Це помста не лише за терор наших сімей. Це помста за наших побратимів, які були цивільними людьми з мріями, але загинули. І це помста за роки, які війна забрала у нас, наших дітей і наших родин", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв про результативність ураження українськими дронами цілей в РФ. Україна посилила далекобійні удари по Росії дронами та ракетами, але на сьогодні далеко не 100% засобів прориваються через російську систему протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що в Москві терміново шукають "дроноводів" проти "пташок" ЗСУ. Опис вакансії включає в себе передпольотну підготовку та керування дронами, виконання розвідувальних місій та "здійснення польотів для збору даних вдень і вночі".