У компанії ахматівців: скандальний член німецької "АдГ" приїхав до окупованого Донецька

Чеченець і член партії "Альтернатива для Німеччини" Мурад Дадаєв, відомий як Ноа Крігер, раніше прославився тим, що подарував соратнику Кадирова кортик зі свастикою.

Уродженець Чечні та функціонер німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) Ноа Крігер (справжнє ім’я — Мурад Дадаєв) приїхав до Донецької області. Про це він повідомив у своїх соцмережах, на що звернули увагу журналісти видання "Важные истории".

Крігер-Дадаєв прибув до України

У окупованій частині Донецької області Ноа Крігер опинився разом із ахматівцями. У червні він виступав на ПМЕФ у Санкт-Петербурзі.

"Я приїхав особисто, на власні очі побачив те, що показують по телевізору, і те, про що мовчать у новинах. Я тут, щоб переконатися у всьому на власні очі. Це вам не жарти, брати. Це жорстока реальність, де вирішується доля нашої Матінки Русі", — написав Дадаєв під публікацією у своїх соцмережах. Мета поїздки Крігера невідома — з амуніції у нього лише каска, автомат і бронежилет із шевроном "Ми росіяни, з нами Бог". Також він опублікував відео на мопеді.

Відео дня

Журналісти встановили, що член ультраправої "АдН" відвідав Авдіївку. На одному з кадрів він стоїть неподалік від зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу, на іншому — позує біля в’їзної стели. У Донецькій області Дадаєв-Крігер перебуває в компанії ахматівців. На одному з відео його знято разом із Джамбулатом Дадаєвим, який носить шеврон "Ахмат — сила".

"Наша хибна політика в Німеччині руйнує наші німецькі цінності. Я в Україні і за Росію, проти західної політики, яка хоче зруйнувати мир. Німеччина понад усе", – написав Крігер під одним із дописів. Чи означає це, що Крігер-Дадаєв підписав контракт з Міноборони, невідомо.

Ноа Крігер, він же Мурат Дадаєв — що відомо

Мурад Дадаєв прославився як Ноа Крігер. Раніше в німецькому Ганновері він орендував розкішну віллу XIX століття, де проводив збори місцевого осередку "АдН" та поширював прокремлівські наративи. 25 жовтня 2025 року поліція виселила Крігера з будинку через великий борг за оренду. Після цього в особняку сталася пожежа. Повідомляється, що екс-політик також перебуває під слідством у справі про участь у незаконних перегонах. Він опублікував у соцмережі відео, на якому автомобіль мчить автобаном зі швидкістю понад 370 кілометрів на годину.

Ноа Крігер-Дадаєв із кортиком Люфтваффе Фото: Скриншот

Навесні 2026 року АдН розпочав процедуру його виключення після поїздки до Чечні, де він зустрічався з представниками влади та силових структур. Під час візиту до Грозного Дадаєв відвідав засідання парламенту Чечні за участю Рамзана Кадирова, подарував чеченським чиновникам кортик Люфтваффе зі свастикою та зустрівся з командиром полку поліції спеціального призначення імені Кадирова Замідом Чалаєвим, під керівництвом якого в Чечні здійснюються позасудові страти.

Також Дадаєв — брат Сулеймана Дадаєва, одного з учасників вбивства супротивника Рамзана Кадирова у Відні в 2009 році. У Німеччині він підтримував контакти як з німецькими політиками, так і з наближеними до Кадирова представниками чеченської діаспори, пов’язаними з організованою злочинною групою.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про Ноа Крігера-Дадаєва та про те, чим він "прославився".