Член німецької ультраправої партії подарував віце-прем'єру Чечні кортик зі свастикою

Йдеться про Ноа Крігера, справжнє ім'я якого Мурад Дадаєв. Його нове ім'я перекладається, як Ной Воїн. Він уродженець Чечні, який у Німеччині вже потрапив у кілька скандалів.

36-річний Ноа Крігер, член німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), прибув до Чечні і зустрівся там із віце-прем'єром республіки Ахмедом Дудаєвим. Дудаєву, який є довіреною особою Рамзана Кадирова, Крігер вручив "трофейний" кортик Люфтваффе зі свастикою, чим похизувався в постах в Instagram, пише видання "Важные истории".

Також Дадаєв відвідав засідання парламенту республіки, на якому був присутній глава Чечні Рамзан Кадиров. Судячи з соцмереж, Дадаєв усе ще перебуває в Чечні, де сходив у ресторан із Замідом Чалаєвим, командиром полку поліції спеціального призначення імені Кадирова. Як писала "Новая газета", полк під керівництвом Чалаєва займається позасудовими стратами в Чечні.

Відео дня

На зустрічі також був присутній офіцер кадировської поліції Хусен Алханов, який бере участь у неофіційних змаганнях спецназу Swat Challenge в ОАЕ. За цим заходом завжди пильно спостерігають Рамзан Кадиров і його син Адам. Алханов провів для члена АдГ Дадаєва інструктаж із поводження з автоматом АК. Чи збирається Крігер-Дадаєв повертатися до Німеччини — невідомо. Відомо, що минулого року він сумнівався, чи варто йому продовжувати кар'єру в АдГ. Дадаєв обурювався, що однопартійці часто просили його утриматися від занадто радикальних висловлювань, а його підтримка Росії перестала зустрічати безумовне схвалення.

Ноа Крігер — що відомо про Мурада Дадаєва

Мурад Дадаєв переїхав до Європи, будучи підлітком, зі своїм старшим братом Сулейманом Дадаєвим, який був бойовиком Доку Умарова, який, зі свого боку, перейшов на бік Рамзана Кадирова та брав участь у замовному вбивстві охоронця Кадирова, який утік до Австрії, — Умара Ісраїлова у 2009 році.

У 2011-му Умаров отримав в Австрії 19 років в'язниці, проте вже 2022 року повернувся в Росію і змінив ім'я на Сурхо Шикаро. У 2025 році Умаров приїжджав до Мурада Дадаєва в Німеччину, хоча після вироку йому мав бути заборонений в'їзд до ЄС.

А Мурад Дадаєв вступив до партії "Альтернатива для Німеччини". Себе він позиціонує як "перший чеченець у німецькій політиці", при цьому виступає проти міграції. Він стверджував, що 2024 року отримав громадянство ФРН за натуралізацією, змінив прізвище на прізвище нібито своєї дружини-німкені. Однак із даних російського РАЦСу випливає, що Дадаєв одружений на своїй односельчанці-чеченці. Також Крігер стверджував, що у нього кілька дружин.

Раніше в Ганновері Дадаєв орендував особняк XIX століття і приймав у ньому місцевий осередок АдН на чолі із заступником голови фракції партії в Бундестазі Йорном Кенігом, а також Саїд-Магомеда Ібрагімова — близького до Кадирова кримінального лідера в чеченській діаспорі.

Ноа Крігер займав розкішний особняк, який згорів за загадкових обставин

Після висвітлення цього інциденту в ЗМІ судовий пристав виселив компанію DMS Дадаєва з особняка за несплату оренди — кадировець ігнорував позов про виселення. У ніч перед виселенням в охоронюваному історичному особняку сталася пожежа.

Крігер-Дадаєв виступає за вірність Росії, захоплюється Володимиром Путіним, лайкає в соцмережах відео з облавами на мігрантів і багато розмірковує про переваги російського дешевого газу.

Крігер відкрито заявляє, що він проти нинішньої німецької влади. Він виступає за "сильну німецьку націю"; націонал-соціалізм у Німеччині та іслам в арабських країнах у його очах чимось схожі — "жорсткі правила" допомагають "побороти свавілля".

