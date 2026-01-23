Кінець епохи: як Москва і Грозний готуються до смерті Кадирова

Усе, що відбувається з сім'єю Кадирова, ретельно приховується в Чечні під страхом смерті, але в Кремлі "працюють" над рішенням. Проблема в тому, що вибрати доведеться з тих, хто однаково завзято рветься до влади, а спадкоємець Рамзана потрапив у ДТП і занадто молодий, щоб негайно взяти владу в батька.

Одна з головних тем останніх тижнів — хто стане новим главою Чечні після смерті Рамзана Кадирова. Українська розвідка і низка ЗМІ повідомили, що у глави Чечні відмовили нирки і його екстрено госпіталізували в Москву. Після в аварію потрапив його син і спадкоємець, Адам Кадиров. Офіційно не повідомляють нічого, але видання "Важные истории" постаралося з'ясувати, як у Грозному і Кремлі готуються до смерті Кадирова і кого пророкують на його місце.

Інсайдер, близький до Кремля і "Єдиної Росії", називає ситуацію з керівництвом Чечні екстремально важкою, над її вирішенням у Кремлі "працюють". Ще один кремлівський інсайдер заявляє, що "поки Кадиров живий, нічого відбуватися не буде".

"Усе, що відбувається зараз у Чечні, ретельно приховується, а там відбуваються дуже складні процеси. Народ сильно накрутили, ніхто з них не говорить про те, що відбувається. Місцевим сказали, що "якщо будуть якісь витоки — всіх просто знищимо, всю сім'ю до сьомого коліна", — розповів він.

Ще один привід поговорити про наступника — ДТП за участю Адама Кадирова, 18-річного сина Рамзана, зазначають журналісти. Адама називали майбутнім главою Чечні. Однак за законом він зможе очолити Чечню не раніше 2037 року, коли йому виповниться 30 років.

Адам Кадиров стане наступником батька, якщо виживе після ДТП

Імовірний варіант — призначення вірної Кадирову людини. Ним стане хтось із найбільшого в Чечні тейпу Беной, кажуть два джерела — колишній співробітник ФСБ і представник чеченської діаспори. До цього тейпу належать Адам Делімханов (депутат Держдуми від Чечні) і Магомед Даудов (голова уряду Чечні), найближчі соратники Кадирова, яких давно вважають кандидатами в наступники.

Від нового глави Чечні потрібні дві речі: Кадирову потрібно, щоб він забезпечив його родині безпеку і збереження влади. Москві — зберегти стабільність у регіоні, уникнути боротьби кланів (особливо збройної) і виступів людей, які постраждали від влади Кадирова.

Як до смерті Кадирова готуються в Чечні

Рамзан Кадиров уже давно просуває у спадкоємці свого сина Адама, його старші брати Ахмат і Зелімхан, з якихось причин не виправдали надій батька.

Ахмат Кадиров батька не влаштував як спадкоємця Фото: Telegram / Рамзан Кадиров

Адам "прославився" після побиття в серпні 2023 року в СІЗО Микити Журавеля, якого в підсумку відправили в колонію за образу почуттів віруючих і держзраду. При цьому журналісти запевняють, що це була піар-кампанія для відволікання уваги від новин про хворобу Рамзана Кадирова.

Після побиття Адама засипали нагородами і до квітня 2025 року він "дослужився" до голови Ради безпеки Чечні, ця посада прирівнюється до регіонального міністра. Рамзан Кадиров доручив Адаму Делімханову, одному зі своїх головних соратників, "натаскати" Адама і передати йому свої зв'язки, зокрема в кримінальному світі.

Також Кадиров зміцнив зв'язки "династичними" шлюбами. Шлюби двох синів забезпечили Кадировим спорідненість із сім'ями Делімханових і Геремеєвих, які перебувають між собою в родинних стосунках. 8 червня 2024 року в один день Зелімхан Кадиров одружився з онукою Адама Делімханова, а Адам Кадиров — з дочкою сенатора від Чечні Сулеймана Геремеєва. Делімханови-Геремеєви — друга за впливовістю сім'я в Чечні.

Адам Кадиров на своєму весіллі Фото: Соцсети

Дочки Кадирова Айшат, Хадіжат і Табарік одружені з дітьми людей, які були близькими друзями Рамзана ще до його піднесення.

"Кадиров, мабуть, сподівається, що ці чеченські сім'ї здатні захистити своїх невісток у разі його смерті", — вважають журналісти.

Крім того, Рамзан Кадиров збільшує свою особисту армію. У 2004 році, коли вбили Ахмата Кадирова, Рамзан очолював службу безпеки свого батька. Тоді під його керівництвом було близько трьох тисяч бійців, формально приписаних до МВС. За кілька років Рамзан Кадиров підпорядкував собі загони інших польових командирів.

Чисельність армії, яка є в розпорядженні Кадирова, точно невідома. Влітку 2022 року ЗМІ оцінювали кількість "кадирівців" у 18-20 тисяч осіб. У січні 2024 року в огляді військ у Грозному брали участь 25 тисяч військовослужбовців. Якщо перед початком війни в Чечні було сім підрозділів "кадирівців", то до кінця 2024 року з'явилося десять нових.

Кадирівці на війну не ходять, а залишаються в Грозному Фото: РИА Новости

При цьому на війну в Україну "кадировців" не відправляють, вони реально брали участь у бойових діях в Україні тільки в перші місяці війни. На українському фронті Чечню представляє спецназ "Ахмат", куди набирають людей з усієї Росії. Набагато раніше, ніж в інших регіонах, у Чечні почали заманювати добровольців одноразовими виплатами в кілька сотень тисяч рублів. Зараз 80-85% спецназу "Ахмат" — не чеченці.

Також Кадиров не виключає втечу за кордон, оскільки не впевнений, що Путін дотримається обіцянки про гарантії безпеки його сім'ї. Він потай від Москви вів переговори з представниками близькосхідних мусульманських монархій про безпеку своїх родичів і активів.

В Об'єднаних Арабських Еміратах у родичів і соратників Кадирова є багато нерухомості. Також вони почали отримувати громадянство ОАЕ з минулого року.

Як готується Москва до смерті Рамзана Кадирова

Головна вимога Москви до наступника Рамзана Кадирова: Чечня не повинна знову стати проблемою, особливо під час війни з Україною.

Нещодавно з числа кандидатів на пост глави регіону вибув Апті Алаудінов. Виявилося, що він не користується в Чечні авторитетом, оскільки під час першої чеченської війни родичі Алаудінова воювали на боці федеральних сил.

Апті Алаудінов зі списку наступників вибув Фото: З відкритих джерел

Таким чином, найкращі позиції в боротьбі за посаду наступника Кадирова у двох його найближчих соратників — Адама Делімханова і Магомеда Даудова. Через це суперництво між ними зараз конфлікт, кажуть джерела.

Адам Делімханов. У першу чеченську війну Делімханов воював на боці Ічкерії, у другу чеченську перейшов на службу до Рамзана Кадирова. Делімханов допомагав Кадирову розправлятися з конкурентами. Так, у 2006 році він керував операцією з убивства в Москві Мовладі Байсарова — колишнього охоронця Кадирова і командира чеченського загону "Горець". У 2008-2009 році Делімханов брав участь у вбивствах членів сім'ї Ямадаєвих, яка змагалася з Кадировими.

Адам Делімханов може змінити Кадирова на "троні" Фото: grozny-inform.ru

Зараз Делімханов керує людьми, які займаються рейдерством по всій Росії. Також він контролює чеченські діаспори в Росії та за її межами. Більшу частину часу Делімханов проводить за межами Чечні, він депутат Держдуми.

Магомед Даудов. У другу чеченську війну Даудов воював на боці Ічкерії, під час одного з боїв кадирівці взяли його в полон. Даудов погодився служити Рамзану Кадирову і заслужив його довіру.

Магомед Даудов може стати наступником Кадирова Фото: ТАСС

Даудов приніс Кадирову голову польового командира Сулеймана Ельмурзаєва, кровного ворога Кадирова, який взяв на себе відповідальність за вбивство його батька Ахмата. Зараз Даудов відповідає за репресії в Чечні, зокрема сам катує людей. Минулого року Кадиров призначив його головою чеченського уряду.

Що буде після смерті Кадирова — думки

Після смерті Кадирова система управління Чечнею не зміниться, оскільки за час його правління тейп Беной сильно розрісся, а його представники проникли в усі структури влади Чечні, вважають представник чеченської діаспори і колишній співробітник ФСБ.

Що далі трапиться в Чечні — невідомо. Політолог Дмитро Дубровський, викладач Карлового університету в Празі, вважає, що "Москві, яка по вуха загрузла у війні в Україні, тільки нестабільної Чечні не вистачало. Москві підійде будь-хто, хто гарантує статус-кво" і впевнений, що революції в Грозному не буде.

Політолог Аббас Галлямов допускає, що смерть Кадирова може призвести і до боротьби кланів за владу, і до масових виступів.

"У Чечні багато незадоволених, причому їх багато в чеченських елітах. І якщо вони відчують, що система достатньою мірою ослабла і можна підняти голову і почати з нею боротьбу, то вони обов'язково це зроблять", — каже Галлямов. А Кремль влаштує будь-хто, хто зможе "заспокоїти" цей регіон.

Ще одне анонімне джерело вважає, що Чечня більше не становить для Москви військової загрози. Поки Рамзан Кадиров живий, федеральна влада не займатиметься зміною влади в Чечні. У Москви є свої кандидати на пост глави регіону, але це непублічні люди. При цьому поки що в Москві до кінця не розуміють, до яких викликів може призвести смерть Кадирова і яку Чечню хотіли б бачити федеральна влада: "Усе підвішено і буде вирішуватися на коліні".

Нагадаємо, у Кремлі та Чечні так ретельно приховують факт аварії, в яку потрапив Адам Кадиров, що почали публікувати старі відео, намагаючись усіх переконати, що з ним усе гаразд.

А західні ЗМІ вважали, що наступником Кадирова може стати хтось із його численних родичів, яких він прилаштував на державні посади. Найочевиднішим "престолонаслідником" був Адам Кадиров, але стаття була написана до того, як він потрапив у ДТП.