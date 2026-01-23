Конец эпохи: как Москва и Грозный готовятся к смерти Кадырова

Все, что происходит с семьей Кадырова, тщательно скрывается в Чечне под страхом смерти, но в Кремле "работают" над решением. Проблема в том, что выбрать придется из тех, кто одинаково рьяно рвется к власти, а наследник Рамзана попал в ДТП и слишком молод, чтобы немедленно принять власть у отца.

Одна из главных тем последних недель — кто станет новым главой Чечни после смерти Рамзана Кадырова. Украинская разведка и ряд СМИ сообщили, что у главы Чечни отказали почки и его экстренно госпитализировали в Москву. После в аварию попал его сын и наследник, Адам Кадыров. Официально не сообщают ничего, но издание "Важные истории" постаралось выяснить, как в Грозном и Кремле готовятся к смерти Кадырова и кого пророчат на его место.

Инсайдер близкий к Кремлю и "Единой России", называет ситуацию с руководством Чечни экстремально тяжелой, над ее решением в Кремле "работают". Еще один кремлевский инсайдер, заявляет, что "пока Кадыров жив, ничего происходить не будет".

"Все, что происходит сейчас в Чечне, тщательно скрывается, а там происходят очень сложные процессы. Народ сильно накрутили, никто из них не говорит о происходящем. Местным сказали, что "если будут какие-то утечки — всех просто уничтожим, всю семью до седьмого колена", — рассказал он.

Еще один повод поговорить о преемнике — ДТП с участием Адама Кадырова, 18-летнего сына Рамзана, отмечают журналисты. Адама называли будущим главой Чечни. Однако по закону он сможет возглавить Чечню не раньше 2037 года, когда ему исполнится 30 лет.

Вероятный вариант — назначение верного Кадырову человека. Им станет кто-то из крупнейшего в Чечне тейпа Беной, говорят два источника — бывший сотрудник ФСБ и представитель чеченской диаспоры. К этому тейпу относятся Адам Делимханов (депутат Госдумы от Чечни) и Магомед Даудов (председатель правительства Чечни), ближайшие соратники Кадырова, давно считающиеся кандидатами в преемники.

От нового главы Чечни требуются две вещи: Кадырову нужно, чтобы он обеспечил его семье безопасность и сохранение власти. Москве — сохранить стабильность в регионе, избежать борьбы кланов (особенно вооруженной) и выступлений людей, пострадавших от власти Кадырова.

Как к смерти Кадырова готовятся в Чечне

Рамзан Кадыров уже давно продвигает в наследники своего сына Адама, его старшие братья Ахмат и Зелимхан, по каким-то причинам не оправдали надежд отца.

Адам "прославился" после избиения в августе 2023 года в СИЗО Никиты Журавеля, отправленного в итоге в колонию за оскорбление чувств верующих и госизмену. При этом журналисты заверяют, что это была пиар-кампания для отвлечения внимания от новостей о болезни Рамзана Кадырова.

После избиения Адама засыпали наградами и к апрелю 2025 года он "дослужился" до главы Совета безопасности Чечни, эта должность приравнивается к региональному министру. Рамзан Кадыров поручил Адаму Делимханову, одному из своих главных соратников "натаскать" Адама и передать ему свои связи, в том числе в криминальном мире.

Также Кадыров укрепил связи "династическими" браками. Браки двух сыновей обеспечили Кадыровым родство с находящимися между собой в родственных отношениях семьями Делимхановых и Геремеевых. 8 июня 2024 года в один день Зелимхан Кадыров женился на внучке Адама Делимханова, а Адам Кадыров — на дочери сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Делимхановы-Геремеевы — вторая по влиятельности семья в Чечне.

Дочери Кадырова Айшат, Хадижат и Табарик замужем за детьми людей, которые были близкими друзьями Рамзана еще до его возвышения.

"Кадыров, видимо, надеется, что эти чеченские семьи способны защитить своих невесток в случае его смерти", — считают журналисты.

Кроме того, Рамзан Кадыров увеличивает свою личную армию. В 2004 году, когда убили Ахмата Кадырова, Рамзан возглавлял службу безопасности своего отца. Тогда под его началом было около трех тысяч бойцов, формально приписанных к МВД. За несколько лет Рамзан Кадыров подчинил себе отряды других полевых командиров.

Численность армии, которая есть в распоряжении Кадырова, точно неизвестна. Летом 2022 года СМИ оценивали число "кадыровцев" в 18–20 тысяч. человек. В январе 2024 года в смотре войск в Грозном участвовали 25 тысяч. военнослужащих. Если перед началом войны в Чечне было семь подразделений "кадыровцев", то к концу 2024 года появилось десять новых.

При этом на войну в Украину "кадыровцев" не отправляют, они реально участвовали в боевых действиях в Украине только в первые месяцы войны. На украинском фронте Чечню представляет спецназ "Ахмат", куда набирают людей со всей России. Гораздо раньше, чем в других регионах, в Чечне начали завлекать добровольцев единовременными выплатами в несколько сотен тысяч рублей. Сейчас 80–85% спецназа "Ахмат" — не чеченцы.

Также Кадыров не исключает бегство за границу, так как не уверен, что Путин сдержит обещание о гарантиях безопасности его семье. Он втайне от Москвы вел переговоры с представителями ближневосточных мусульманских монархий о безопасности своих родственников и активов.

В Объединенных Арабских Эмиратах у родственников и соратников Кадырова есть много недвижимости. Также они начали получать гражданство ОАЭ с прошлого года.

Как готовится Москва к смерти Рамзана Кадырова

Главное требование Москвы к преемнику Рамзана Кадырова: Чечня не должна снова стать проблемой, особенно во время войны с Украиной.

Недавно из числа кандидатов на пост главы региона выбыл Апти Алаудинов. Оказалось, что он не пользуется в Чечне авторитетом, так как во время первой чеченской войны родственники Алаудинова воевали на стороне федеральных сил.

Таким образом, лучшие позиции в борьбе за пост преемника Кадырова у двух его самых приближенных соратников — Адама Делимханова и Магомеда Даудова. Из-за этого соперничества между ними сейчас конфликт, говорят источники.

Адам Делимханов. В первую чеченскую войну Делимханов воевал на стороне Ичкерии, во вторую чеченскую перешел на службу к Рамзану Кадырову. Делимханов помогал Кадырову расправляться с конкурентами. Так, в 2006 году он руководил операцией по убийству в Москве Мовлади Байсарова — бывшего охранника Кадырова и командира чеченского отряда"Горец". В 2008–2009 году Делимханов участвовал в убийствах членов семьи Ямадаевых, которая соперничала с Кадыровыми.

Сейчас Делимханов руководит людьми, которые занимаются рейдерством по всей России. Также он контролирует чеченские диаспоры в России и за ее пределами. Большую часть времени Делимханов проводит за пределами Чечни, он депутат Госдумы.

Магомед Даудов. Во вторую чеченскую войну Даудов воевал на стороне Ичкерии, во время одного из боев кадыровцы взяли его в плен. Даудов согласился служить Рамзану Кадырову и заслужил его доверие.

Даудов принес Кадырову голову полевого командира Сулеймана Эльмурзаева, кровного врага Кадырова, взявшего на себя ответственность за убийство его отца Ахмата. Сейчас Даудов отвечает за репрессии в Чечне, в том числе сам пытает людей. В прошлом году Кадыров назначил его главой чеченского правительства.

Что будет после смерти Кадырова — мнения

После смерти Кадырова система управления Чечней не изменится, так как за время его правления тейп Беной сильно разросся, а его представители проникли во все структуры власти Чечни, считают представитель чеченской диаспоры и бывший сотрудник ФСБ.

Что далее случится в Чечне – неизвестно. Политолог Дмитрий Дубровский, преподаватель Карлова университета в Праге, считает, что "Москве, которая по уши увязла в войне в Украине, только нестабильной Чечни не хватало. Москве подойдет любой, кто гарантирует статус-кво" и уверен, что революции в Грозном не будет.

Политолог Аббас Галлямов допускает, что смерть Кадырова может привести и к борьбе кланов за власть, и к массовым выступлениям.

"В Чечне много недовольных, причем их много в чеченских элитах. И если они почувствуют, что система в достаточной степени ослабела и можно поднять голову и начать с ней борьбу, то они обязательно это сделают", — говорит Галлямов. А Кремль устроит любой, кто сможет "успокоить" этот регион.

Еще один анонимный источник считает, что Чечня больше не представляет для Москвы военной угрозы. Пока Рамзан Кадыров жив, федеральные власти не будут заниматься сменой власти в Чечне. У Москвы есть свои кандидаты на пост главы региона, но это непубличные люди. При этом пока в Москве до конца не понимают, к каким вызовам может привести смерть Кадырова и какую Чечню хотели бы видеть федеральные власти: "Все подвешено и будет решаться на коленке".

Напомним, в Кремле и Чечне так тщательно скрывают факт аварии, в которую попал Адам Кадыров, что начали публиковать старые видео, пытаясь всех убедить, что с ним все в порядке.

А западные СМИ считали, что преемником Кадырова может стать кто-то из его многочисленных родственников, которых он пристроил на государственные должности. Самым очевидным "престолонаследником" был Адам Кадыров, но статья была написана до того, как он попал в ДТП.