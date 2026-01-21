В РФ скрывают состояние здоровья Адама Кадырова после ДТП: СМИ публикуют уже второе старое видео

В Грозном пытаются убедить общественность, что сын Рамзана Кадырова не попадал в аварию и не находится в больнице. Было опубликовано видео, на котором 18-летний Адам Кадыров присутствует без бородки, которую отращивал последние несколько месяцев.

Государственное издание "Чечня сегодня" 21 января опубликовало уже второе видео с Адамом Кадыровым после новостей о том, что он попал в ДТП в Грозном и сейчас находится на лечении или в Москве, или в Дубае, пишет "Агентство. Новости".

Это видео с сыном главы Чечни, как и первое, призвано создать видимость присутствия Адама Кадырова в республике. Однако, как и предыдущее видео, новый ролик оказался старым. Сын Рамзана Кадырова на нем появился без бородки, которая неизменно была у него в последние месяцы.

Первым 9-секундное видео опубликовал начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев. На нем полицейский спрашивает у Адама Кадырова: "Адам, мы в Шира-Бена?" Тот отвечает: "Да. Ахмат-Сила". Также Чалаев успел сообщить, что они с сыном главы Чечни "в холодном Беное".

Когда снято видео — неизвестно, однако Адам Кадыров на нем в непривычном для себя виде — без бородки. Он не появлялся бритым на публичных мероприятиях как минимум последние два месяца — с конца ноября, свидетельствуют видео из его Instagram и из соцсетей его отца. Без бороды он появлялся только прошлой зимой.

Беной — это одно из любимых мест Рамзана Кадырова. Там у него находится одна из его резиденций.

В Чечне публикуют старое видео Кадырова без бороды Фото: Соцсети

Напомним, Кадыров-младший, как сообщали ряд СМИ, попал в аварию в Грозном 16 января. После сообщений об аварии в Грозный дважды летал "летающий госпиталь" МЧС Ан-148. Во время первого полета он, предположительно, доставил сына главы Чечни в Москву. Улетел в столицу в день аварии и самолет Рамзана Кадырова.

С момента аварии Рамзан и Адам Кадыров не появлялись на публике. В соцсетях Рамзана Кадырова публиковали два видео совещаний — одно с участием Адама Кадырова, второе — с его отцом. Оба видео, судя по всему, были сняты до аварии. В Чечне факт аварии с участием Адама Кадырова тщательно скрывается и как и состояние его здоровья. Сначала появились слухи, что он умер, потом – что у наследника Кадырова сломана челюсть и серьезных травм он не получил. Также стало известно, что в ДТП якобы погиб водитель машины, в которую врезался кортеж 18-летнего Адама.

Напомним, Фокус писал, что в Чечне и России не только скрывают тот факт, что Адам Кадыров попал в аварию, но и запугали врачей, которые должны были его лечить.

Ранее мы подробно писали об аварии, в которой пострадал Адам Кадыров. Отмечалось, что его кортеж нарушил как минимум два правила дорожного движения — превышение скорости и игнорирование запрещающего сигнала светофора.