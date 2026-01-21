У РФ приховують стан здоров'я Адама Кадирова після ДТП: ЗМІ публікують уже друге старе відео

У Грозному намагаються переконати громадськість, що син Рамзана Кадирова не потрапляв в аварію і не перебуває в лікарні. Було опубліковано відео, на якому 18-річний Адам Кадиров присутній без борідки, яку відрощував останні кілька місяців.

Державне видання "Чечня сегодня" 21 січня опублікувало вже друге відео з Адамом Кадировим після новин про те, що він потрапив у ДТП у Грозному і зараз перебуває на лікуванні або в Москві, або в Дубаї, пише "Агентство. Новости".

Це відео з сином глави Чечні, як і перше, покликане створити видимість присутності Адама Кадирова в республіці. Однак, як і попереднє відео, новий ролик виявився старим. Син Рамзана Кадирова на ньому з'явився без борідки, яка незмінно була у нього в останні місяці.

Першим 9-секундне відео опублікував начальник ОМВС Росії з Гудермеського району Ісхак Чалаєв. На ньому поліцейський запитує в Адама Кадирова: "Адаме, ми в Шира-Бена?". Той відповідає: "Так. Ахмат-Сила". Також Чалаєв встиг повідомити, що вони з сином глави Чечні "в холодному Беное".

Коли знято відео — невідомо, проте Адам Кадиров на ньому в незвичному для себе вигляді — без борідки. Він не з'являвся голеним на публічних заходах щонайменше останні два місяці — від кінця листопада, свідчать відео з його Instagram і з соцмереж його батька. Без бороди він з'являвся тільки минулої зими.

Беной — це одне з улюблених місць Рамзана Кадирова. Там у нього розташована одна з його резиденцій.

У Чечні публікують старе відео Кадирова без бороди Фото: Соцсети

Нагадаємо, Кадиров-молодший, як повідомляла низка ЗМІ, потрапив в аварію в Грозному 16 січня. Після повідомлень про аварію в Грозний двічі літав "літаючий госпіталь" МНС Ан-148. Під час першого польоту він, імовірно, доставив сина глави Чечні в Москву. Полетів до столиці в день аварії і літак Рамзана Кадирова.

З моменту аварії Рамзан і Адам Кадиров не з'являлися на публіці. У соцмережах Рамзана Кадирова публікували два відео нарад — одне за участю Адама Кадирова, друге — з його батьком. Обидва відео, судячи з усього, були зняті до аварії. У Чечні факт аварії за участю Адама Кадирова ретельно приховується, як і стан його здоров'я. Спочатку з'явилися чутки, що він помер, потім — що у спадкоємця Кадирова зламана щелепа і серйозних травм він не отримав. Також стало відомо, що в ДТП нібито загинув водій автівки, в яку врізався кортеж 18-річного Адама.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Чечні та Росії не тільки приховують той факт, що Адам Кадиров потрапив в аварію, а й залякали лікарів, які повинні були його лікувати.

Раніше ми докладно писали про аварію, в якій постраждав Адам Кадиров. Зазначалося, що його кортеж порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищення швидкості та ігнорування заборонного сигналу світлофора.