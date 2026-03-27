Член немецкой ультраправой партии подарил вице-премьеру Чечни кортик со свастикой

Речь идет о Ноа Кригере, настоящее имя которого Мурад Дадаев. Его новое имя переводится, как Ной Воитель. Он уроженец Чечни, который в Германии уже попал в несколько скандалов.

36-летний Ноа Кригер, член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибыл в Чечню и встретился там с вице-премьером республики Ахмедом Дудаевым. Дудаеву, который является доверенным лицом Рамзана Кадырова, Кригер вручил "трофейный" кортик Люфтваффе со свастикой, чем похвастался в постах в Instagram, пишет издание "Важные истории".

Также Дадаев посетил заседание парламента республики, на котором присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Судя по соцсетям, Дадаев все еще находится в Чечне, где сходил в ресторан с Замидом Чалаевым, командиром полка полиции специального назначения имени Кадырова. Как писала "Новая газета", полк под руководством Чалаева занимается внесудебными казнями в Чечне.

На встрече также присутствовал офицер кадыровской полиции Хусен Алханов, который участвует в неофициальных соревнованиях спецназа Swat Challenge в ОАЭ. За этим мероприятием всегда пристально наблюдают Рамзан Кадыров и его сын Адам. Алханов провел для члена АдГ Дадаева инструктаж по обращению с автоматом АК. Собирается ли Кригер-Дадаев возвращаться в Германию — неизвестно. Известно, что в прошлом году он сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру в АдГ. Дадаев возмущался, что однопартийцы часто просили его воздержаться от слишком радикальных высказываний, а его поддержка России перестала встречать безусловное одобрения.

Ноа Кригер – что известно о Мураде Дадаевом

Мурад Дадаев переехал в Европу будучи подростком со своим старшим братом Сулейманом Дадаевым, который был боевиком Доку Умарова, который в свою очередь перешел на сторону Рамзана Кадырова и участвовал в заказном убийстве бежавшего в Австрию телохранителя Кадырова Умара Исраилова в 2009 году.

В 2011-м Умаров получил в Австрии 19 лет тюрьмы, однако уже в 2022 году вернулся в Россию и сменил имя на Сурхо Шикаро. В 2025 году Умаров приезжал к Мураду Дадаеву в Германию, хотя после приговора ему должен был быть запрещен въезд в ЕС.

А Мурад Дадаев вступил в партию "Альтернатива для Германии". Себя он позиционирует как "первый чеченец в немецкой политике", при этом выступает против миграции. Он утверждал, что в 2024 году получил гражданство ФРГ по натурализации, сменил фамилию на фамилию якобы своей жены-немки. Однако из данных российского ЗАГСа следует, что Дадаев женат на своей односельчанке-чеченке. Также Кригер утверждал, что у него несколько жен.

Ранее в Ганновере Дадаев арендовал особняк XIX века и принимал в нем местную ячейку АдГ во главе с замглавы фракции партии в Бундестаге Йорном Кенигом, а также Саид-Магомеда Ибрагимова — близкого к Кадырову криминального лидера в чеченской диаспоре.

Ноа Кригер занимал роскошный особняк, который сгорел при загадочных обстоятельствах

После освещения этого инцидента в СМИ судебный пристав выселил компанию DMS Дадаева из особняка за неуплату аренды — кадыровец игнорировал иск о выселении. В ночь перед выселением в охраняемом историческом особняке произошел пожар.

Кригер-Дадаев выступает за верность России, восхищается Владимиром Путиным, лайкает в соцсетях видео с облавами на мигрантов и много рассуждает о преимуществах российского дешевого газа.

Кригер открыто заявляет, что он против нынешних немецких властей. Он выступает за "сильную немецкую нацию"; национал-социализм в Германии и ислам в арабских странах в его глазах в чем-то схожи — "жесткие правила" помогают "побороть беспредел".

