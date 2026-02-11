Кадыров показал двойника вместо своего сына Адама, — СМИ (видео, фото)

После ДТП в которую попал наследник главы Чечни Адам Кадыров, в Грозном отрицали сам факт аварии, показывали видео, снятые до нее, а потом внезапно предъявили парня, который напоминал изрядно похудевшего Адама. Но правозащитники говорят, что это двойник.

43-секундное видео было опубликовано в Telegram-канале Рамзана Кадырова 10 февраля. Это первое публичное появление Адама Кадырова почти за месяц — после сообщений СМИ о том, что он попал в аварию в Грозном и был госпитализирован в Москву. На видео Адам выглядит похудевшим. Но чеченский правозащитник Муса Ломаев заявил в эфире "Ходорковский Live", что на опубликованном видео — не сын главы Чечни.

Кадыров показал сына после ДТП, но это может быть двойник

"Мы проверяли это видео и пришли к мнению, что это нет, не сын Рамзана Кадырова", - сказал Ломаев.

По его словам, узнать подробности о ДТП и состоянии Кадырова-младшего невозможно.

"Дальше больницы все закрыто. Внутри Чечни все полностью закрыто, потому что сейчас коллективная ответственность на территории Чеченской республики, она максимально развернута. Если кто-либо что-то скажет, и я это озвучу, 100% люди будут знать... кадыровцы будут знать, откуда повеяло ветром, чтобы вот это все ликвидировать", - сказал Ломаев и отметил, что в Чечне сейчас очень мало людей, которые готовы рисковать, делясь той или иной информацией.

ДТП Адама Кадырова – что известно

Адам Кадыров попал в ДТП, как сообщал ряд СМИ, в аварию в Грозном в пятницу 16 января. Видео и фото с места событий нет. Но Грозный моментально сковали километровые пробки. После сообщений о ДТП в Грозный дважды летал "воздушный госпиталь" МЧС РФ Ан-148. Во время первого полета он, предположительно, доставил сына главы Чечни в Москву. Кадыров-младший был госпитализирован в Боткинскую больницу. Спустя несколько дней сообщалось, что он "пошел на поправку".

Адам Кадыров очень изменился после ДТП Фото: Скриншот

За время, пока Адам Кадыров отсутствовал в публичном пространстве, люди из его окружения начали публиковать ролики, которые должны были доказать, что никакого ДТП в Грозном не было. Но оказалось, что все они были сняты до аварии.

А 9 февраля Рамзан Каздыров во время встречи с прокурором Чеченской республики назвал эту информацию "вбросом".

Итогом всей истории с ДТП стал ролик с предполагаемым "двойником" Адама Кадырова. Сообщается, что на видео Рамзан Кадыров ужинает со своим помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом. Судя по картинке, видео было записано на телефон от лица главы Чечни.

Адам появляется в ролике последним — он входит в комнату, где за столом уже сидят его отец с помощником. Глава Чечни называет его "воскресшим", произнося это по-русски. Затем Адам садится за стол и говорит фразу на чеченском.

На новом видео сын главы Чечни выглядит похудевшим по сравнению с последним появлением на публике, которое произошло еще в середине января.

Напомним, Фокус писал, что в Чечне и России не только скрывают тот факт, что Адам Кадыров попал в аварию, но и запугали врачей, которые должны были его лечить.

Также мы рассказывали, как Москва и Грозный готовятся к смерти Рамзана Кадырова.