Кадиров показав двійника замість свого сина Адама, — ЗМІ (відео, фото)

Після ДТП, в яку потрапив спадкоємець глави Чечні Адам Кадиров, у Грозному заперечували сам факт аварії, показували відео, зняті до неї, а потім раптово пред'явили хлопця, який нагадував неабияк схудлого Адама. Але правозахисники кажуть, що це двійник.

43-секундне відео було опубліковано в Telegram-каналі Рамзана Кадирова 10 лютого. Це перша публічна поява Адама Кадирова майже за місяць — після повідомлень ЗМІ про те, що він потрапив в аварію в Грозному і був госпіталізований до Москви. На відео Адам виглядає схудлим. Але чеченський правозахисник Муса Ломаєв заявив в ефірі "Ходорковський Live", що на опублікованому відео — не син глави Чечні.

Кадиров показав сина після ДТП, але це може бути двійник

"Ми перевіряли це відео і дійшли думки, що це ні, не син Рамзана Кадирова", — сказав Ломаєв.

За його словами, дізнатися подробиці про ДТП і стан Кадирова-молодшого неможливо.

"Далі лікарні все закрито. Усередині Чечні все повністю закрито, тому що зараз колективна відповідальність на території Чеченської республіки, вона максимально розгорнута. Якщо будь-хто щось скаже, і я це озвучу, 100% люди знатимуть... кадирівці знатимуть, звідки повіяло вітром, щоб ось це все ліквідувати", — сказав Ломаєв і зазначив, що в Чечні зараз дуже мало людей, які готові ризикувати, ділячись тією чи іншою інформацією.

ДТП Адама Кадирова — що відомо

Адам Кадиров потрапив у ДТП, як повідомляла низка ЗМІ, в аварію в Грозному в п'ятницю 16 січня. Відео та фото з місця подій немає. Але Грозний моментально скували кілометрові затори. Після повідомлень про ДТП до Грозного двічі літав "повітряний госпіталь" МНС РФ Ан-148. Під час першого польоту він, імовірно, доставив сина глави Чечні в Москву. Кадирова-молодшого госпіталізували в Боткінську лікарню. За кілька днів повідомлялося, що він "пішов на поправку".

Адам Кадиров дуже змінився після ДТП Фото: Скриншот

За час, поки Адам Кадиров був відсутній у публічному просторі, люди з його оточення почали публікувати ролики, які мали довести, що жодної ДТП у Грозному не було. Але виявилося, що всі вони були зняті до аварії.

А 9 лютого Рамзан Каздиров під час зустрічі з прокурором Чеченської республіки назвав цю інформацію "вкиданням".

Підсумком всієї історії з ДТП став ролик з імовірним "двійником" Адама Кадирова. Повідомляють, що на відео Рамзан Кадиров вечеряє зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим і сином Адамом. Судячи з картинки, відео було записано на телефон від імені глави Чечні.

Адам з'являється в ролику останнім — він входить до кімнати, де за столом уже сидять його батько з помічником. Глава Чечні називає його "воскреслим", вимовляючи це російською. Потім Адам сідає за стіл і говорить фразу чеченською.

На новому відео син глави Чечні виглядає схудлим порівняно з останньою появою на публіці, яка відбулася ще в середині січня.

