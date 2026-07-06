В компании ахматовцев: скандальный член немецкой "АдГ" приехал в оккупированный Донецк

Чеченец и член "Альтернативы для Германии" Мурад Дадаев, известный, как Ноа Кригер, ранее прославился тем, что подарил соратнику Кадырова кортик со свастикой.

Уроженец Чечни и функционер немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ноа Кригер (настоящее имя — Мурад Дадаев) приехал в Донецкую область. Об этом он сообщил в своих соцсетях, обратили внимание журналисты издания "Важные истории".

Кригер-Дадаев явился в Украину

В оккупированной части Донецкой области Ноа Кригер оказался вместе с ахматовцами. В июне он выступал на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"Я приехал лично сам, своими глазами увидел то, что показывают по телевизору, и то, о чем молчат в новостях. Я здесь, чтобы убедиться во всем напрямую. Это вам не шутки, братья. Это жестокая реальность, где решается судьба нашей Матушки Руси", — написал Дадаев под публикацией в своих соцсетях. Цель поездки Кригера неизвестна – из амуниции у него лишь каска, автомат и бронежилет с шевроном "Мы русские, с нами бог". Так же он опубликовал видео на мопеде.

Відео дня

Журналисты определили, что член ультраправой "АдГ" посетил Авдеевку. На одном из кадров он стоит недалеко от разрушенного Авдеевского коксохимического завода, на другом — позирует у въездной стелы. В Донецкой области Дадаев-Кригер находится в компании ахматовцев. На одном из видео он снят вместе с Джамбулатом Дадаевым, который носит шеврон "Ахмат сила".

"Наша ложная политика в Германии разрушает наши немецкие ценности. Я в Украине и за Россию, против западной политики, которая хочет разрушить мир. Германия превыше всего", – написал Кригер под одним из постов. Означает ли это, что Кригер-Дадаев подписал контракт с Минобороны, неизвестно.

Ноа Кригер, он же Мурат Дадаев – что известно

Мурад Дадаев прославился, как Ноа Кригер. Ранее в немецком Ганновере он арендовал роскошную виллу XIX века, где проводил собрания местной ячейки "АдГ" и продвигал прокремлевские нарративы. 25 октября 2025 Кригера выдворила из дома полиция из-за крупного долга за аренду. После этого в особняке произошел пожар. Сообщается, что экс-политик также находится под следствием по делу об участии в незаконных гонках. Он выложил в соцсети ролик, на котором автомобиль несется по автобану со скоростью более 370 километров в час.

Ноа Кригер-Дадаев с кортиком Люфтваффе Фото: Скриншот

Весной 2026 года АдГ начал процедуру его исключения после поездки в Чечню, где он встречался с представителями властей и силовых структур. Во время визита в Грозный Дадаев посетил заседание парламента Чечни с участием Рамзана Кадырова, подарил чеченским чиновникам кортик Люфтваффе со свастикой и встретился с командиром полка полиции спецназначения имени Кадырова Замидом Чалаевым, под чьим руководством осуществляются внесудебные казни в Чечне.

Также Дадаев — брат Сулеймана Дадаева, участника убийства противника Рамзана Кадырова в Вене в 2009 году. В Германии он поддерживал контакты как с немецкими политиками, так и с близкими к Кадырову представителями чеченской диаспоры, связанными с ОПГ.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о Ноа Кригере-Дадаеве и о том, чем он "прославился".