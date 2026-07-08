Росія знищила склад продукції американської компанії Philip Morris у Києві (фото)

Загибла жінка, двоє поранених та зруйновані склади з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами в Деснянському та Святошинському районах — результат чергової ракетної атаки РФ на Київ 8 липня.

Під ударом російських окупантів, серед іншого, опинився й склад продукції американської тютюнової компанії Philip Morris, повідомляє РБК-Україна.

Це — вже четвертий удар по виробнику тютюнової продукції за час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Після вибуху на складах спалахнули масштабні пожежі Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

"Найголовніше, що ніхто з наших колег не постраждав. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки. І це допомогло врятувати життя людей", — заявили в компанії. Зараз вона переналаштовує поставки, запевняючи, що проблем із цим не буде.

30 січня цього року завод компанії в Харкові зазнав ракетного удару. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа площею понад 5000 квадратних метрів.

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Харківська фабрика припинила свою діяльність 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ. У 2024 році Philip Morris відкрила нову фабрику у Львівській області, куди було переведено 250 співробітників з харківського підприємства.

Обстріл Києва 8 липня

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, внаслідок нічної комбінованої атаки на столицю станом на ранок відомо про загибель жінки.

Її тіло виявили під час гасіння пожежі в адміністративній будівлі. Також травми отримали двоє чоловіків: один має рану стопи — відмовився від госпіталізації, інший — струс мозку та різані рани стоп. Крім складів, пошкоджено 40 трамваїв та автомобілів, припаркованих поблизу місць влучень, а також вікна в будинках поблизу.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Philip Morris International відкликала інвестиції в РФ на суму 150 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що Philip Morris увійшов до трійки найкращих роботодавців України 2023 року за версією Forbes.