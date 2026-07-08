РФ уничтожила склад продукции американской компании Philip Morris в Киеве (фото)

Погибшая женщина, двое раненых и разрушенные склады с продуктами питания, парфюмерией, табачными изделиями, автозапчастями и строительными материалами в Деснянском и Святошинском районах — результат очередной ракетной атаки РФ на Киев 8 июля.

Под ударом российских оккупантов, среди прочего, оказался и склад склад продукции американской табачной компании Philip Morris, сообщает РБК-Украина.

Это — уже четвертый удар по производителю табачных изделий за время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

После ударанаскладах вспыхнули масштабные пожары Фото: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

"Самое главное, что никто из наших коллег не пострадал. Во время воздушной тревоги все работники находились в укрытии в соответствии с протоколами безопасности. И это помогло спасти жизнь людей", — заявили в компании. Сейчас она перенастраивает поставки, уверяя, что проблем с этим не будет.

30 января этого года завод компании в Харькове подвергся ракетному удару. В результате атаки произошел масштабный пожар площадью более 5000 квадратных метров.

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Харьковская фабрика прекратила свою работу 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ. В 2024 году Philip Morris открыла новую фабрику во Львовской области, куда релоцировали 250 сотрудников с харьковской площадки.

Обстрел Киева 8 июля

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, в результате ночной комбинированной атаки на столицу по состоянию на утро известно о гибели женщины.

Ее тело обнаружили во время тушения пожара в административном здании. Также травмы получили двое мужчин, у одного рана стопы – от госпитализации отказался, у другого сотрясение мозга и резаные раны стоп. Кроме складов, повреждены 40 трамваев и автомобили, припаркованные у мест попаданий, а также окна в домах поблизости.

Напомним, в марте 2022 года Philip Morris International отозвала инвестициии в РФ на сумму в $150 миллионов.

Также сообщалось, что Philip Morris вошел топ-3 лучших работодателей Украины 2023 по версии Forbes.