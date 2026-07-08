Через рік після окупації: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині (відео)

Військові 37 окремої бригади морської піхоти та їхні побратими із 79 окремої десантно-штурмової звільнили населений пункт попри опір армії РФ та щільне мінування.

"Новохатське — під контролем Збройних Сил України! Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", - сказано у повідомленні 37-ї окремої бригади морської піхоти.

Морпіхи подякували побратимам із 79 ОДШБр за "надійне плече": "Разом ми сильніші, разом ми нищимо ворога ефективніше".

Морпіхи показали відео, зняте у селищі, видно, що в ньому не лишилось цілих будинків: все знищене обстрілами.

Новохатське на карті DeepState Фото: DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, росіяни захопили Новохатське Донецької області у серпні 2025 року.

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Нагадаємо, українські сили оборони у травні 2026 року звільнили та зачистили від російських підрозділів більше території, ніж російська армія змогла захопити за той самий період.

Раніше ми також інформували, що темпи російського наступу почали сповільнюватися через дефіцит піхоти та значні втрати особового складу.