Спустя год после оккупации: ВСУ освободили Новохатское в Донецкой области (видео)

Военные 37-й отдельной бригады морской пехоты и их сослуживцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили населенный пункт, несмотря на сопротивление армии РФ и плотное минирование.

"Новохатское — под контролем Вооружённых Сил Украины! Шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морские пехотинцы и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", — говорится в сообщении 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Морпехи поблагодарили сослуживцев из 79-й отдельной десантной бригады за "надежную поддержку": "Вместе мы сильнее, вместе мы эффективнее уничтожаем врага".

Морпехи показали видео, снятое в поселке; видно, что в нём не осталось целых домов: всё разрушено обстрелами.

Новохатское на карте DeepState Фото: DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, россияне захватили Новохатское в Донецкой области в августе 2025 года.

Відео дня

Напомним, что в мае 2026 года украинские силы обороны освободили и зачистили от российских подразделений больше территории, чем российская армия смогла захватить за тот же период.

Ранее мы также сообщали, что темпы российского наступления начали замедляться из-за нехватки пехоты и значительных потерь личного состава.