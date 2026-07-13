"Давай, рідна": у соцмережах показали, як росіяни намагалися збити український дрон (відео)

Російські військові безуспішно спробували збити український безпілотник, який летів до одного з об’єктів у РФ.

Діяльність військовослужбовців РФ з протиповітряної оборони продемонстрував український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Де саме знято ці кадри, не уточнюється, але на записі видно, як росіянин у повному бойовому спорядженні намагається збити дрон, що летить досить низько, за допомогою перехоплювача.

"Давай, рідна!", — каже він, запускаючи боєприпас, що летить у бік, протилежний українському безпілотнику.

Після невдалого запуску за кадром чути нецензурну лексику.

Тим часом українські безпілотники FP-1 атакували Сизранський НПЗ у Самарській області вчора вранці. У результаті удару було пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує до 30 % первинної переробки заводу.

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У ніч на 10 липня українські безпілотники завдали удару по Краснодарському краю, де під обстріл потрапив ключовий нафтопереробний завод у південній частині Росії.

Нагадаємо, місяць тому українські дрони атакували "Кримський титан".

Також повідомлялося, що російська ППО збила власний вертоліт під час атаки на Москву.