"Давай, родная": в соцсетях показали, как россияне пытались сбить украинский дрон (видео)

Российские военные бзуспешно попытались сбить украинский беспилотник, который летел на один из объектов в РФ.

Работу военнослужащих РФ из противовоздушной обороны показал украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Где именно сняты эти кадры, не уточняется, но на записи видно, как россиянин в полной военой экипировке пытается поразить дрон, который летит довольно низко, с помощью перехватчика.

"Давай, родная!", — говорит он, запуская боеприпас, который улетает в противоположную от украинского беспилотника сторону.

После неудачного запуска за кадром слышна ненормативная лексика.

Тем временем украинские беспилотники FP-1 атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области накануне утром. В результате удара была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает до 30% первичной переработки завода.

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В ночь на 10 июля украинские беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю, где под обстрел попал ключевой нефтеперерабатывающий завод в южной части России.

Напомним, месяц назад украинские дроны атаковали "Крымский титан".

Также сообщалось, что российская ПВО сбила свой вертолет во время атаки на Москву.