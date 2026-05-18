Преследовал украинские дроны: российская ПВО сбила свой вертолет во время атаки на Москву

Российская ПВО, пытаясь перехватить украинские беспилотники, сожгла собственный вертолет. Экипаж машины также погиб на месте.

Инцидент произошел во время массированной атаки по Москве и области 17 мая, которая стала одной из самых мощных с начала вторжения РФ в Украину. В тот день украинские дроны преодолели три "кольца" ПВО вокруг столицы России. Об этом сообщил волонтер и советник министра обороны по вопросам повышения использования БпЛА на фронте Сергей Стерненко.

В сообщении Стерненко говорится, что это произошло, когда российские военные пытались сбить дроны. Подразделения противовоздушной обороны России открыли огонь, но из-за ошибки, или сбоя в координации попали по собственному вертолету, который в то время преследовал беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, экипаж воздушного судна погиб. Детали относительно точного места происшествия и модели уничтоженного вертолета выясняются.

Стерненко об атаке дронов на Москву Фото: Скриншот

"Российская ПВО сбила собственный вертолет во время преследования украинских дронов. Предварительно, экипаж сдох", — написал Стерненко.

Атака дронов на Москву: что известно

Напомним, что в ночь на 17 мая дроны атаковали Москву и Московскую область, где местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона. Городской голова Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столицу РФ атаковали беспилотники.

После того президент Зеленский заявил, что удары Украины по столичному региону РФ являются вполне справедливыми. Они являются ответом на затягивание войны и атаки по городам и общинам нашей страны.

Также украинский президент Владимир Зеленский отметил, что "россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов". Ведь атаки украинских дронов значительно меняют "ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире".

Зато центральные российские телеканалы уделили атаке на Москву и Московскую область, которая состоялась в ночь на 17 мая, лишь по минуте времени в эфире.