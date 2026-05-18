Переслідував українські дрони: російська ППО збила свій гелікоптер під час атаки на Москву

Російська ППО, намагаючись перехопити українські безпілотники, спалила власний гелікоптер. Екіпаж машини також загинув на місці.

Інцидент трапився під час масованої атаки по Москві та області 17 травня, що стала однією з найпотужніших з початку вторгнення РФ в Україну. Того дня українські дрони подолали три "кільця" ППО навколо столиці Росії. Про це повідомив волонтер та радник міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергій Стерненко.

У повідомленні Стерненка йдеться, що це сталося, коли російські військові намагалися збити дрони. Підрозділи протиповітряної оборони Росії відкрили вогонь, але через помилку, чи збій в координації влучили по власному гелікоптеру, який у той час переслідував безпілотних літальних апаратів.

За попередньою інформацією, екіпаж повітряного судна загинув. Деталі щодо точного місця події та моделі знищеного гелікоптера з’ясовуються.

Стерненко про атаку дронів на Москву Фото: Скріншот

"Російська ППО збила власний гелікоптер під час переслідування українських дронів. Попередньо, екіпаж здох", — написав Стерненко.

Атака дронів на Москву: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня дрони атакували Москву та Московську область, де місцеві мешканці повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону. Міський голова Москви Сергій Собянін підтвердив, що столицю РФ атакували безпілотники.

Після того президент Зеленський заявив, що удари України по столичному регіону РФ є цілком справедливими. Вони є відповіддю на затягування війни та атаки по містах і громадах нашої країни.

Також український президент Володимир Зеленський зазначив, що "росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів". Адже атаки українських дронів значно змінюють "ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".

Натомість центральні російські телеканали приділили атаці на Москву та Московську область, що відбулась у ніч на 17 травня, лише по хвилині часу в етері.