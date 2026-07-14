"Ракети РФ зможуть вразити будь-яке місто Європи": Зеленський попередив, чим може загрожувати Путін

Президент України дав ексклюзивне інтерв’ю перед вильотом до Парижа, відбулася зустріч "Коаліції бажаючих", а також перший в історії парад українських військових у День взяття Бастилії 14 липня.

Напередодні цього свята Емманюель Макрон скликав у Парижі саміт "Коаліції охочих", які допомагають Україні у війні проти Росії. На знак європейської єдності перед обличчям Росії та Сполучених Штатів близько 500 військовослужбовців із країн-членів цієї коаліції відкрили щорічний військовий парад на честь національного свята на Єлисейських полях. А Володимир Зеленський дав інтерв’ю BFMTV напередодні цих двох подій.

Президент України подякував за запрошення 25 українських військових до участі в параді: "Чудово, що ми запросили представників України, її армії, її збройних сил. Щиро дякую", — наголосив Володимир Зеленський.

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"Якщо війна не ведеться проти вашої країни, вашої землі, вашого дому, ви не можете її відчути. Ви не можете відчути чи усвідомити справжню цінність миру. Це всього лише звичайне життя, яке можна втратити за один день", — додав глава держави.

Зеленський зазначив, що парад і сама ідея запрошення українських військових — це дуже хороший сигнал. Далі розмова точилася про війну проти Росії. "Фокус" виокремив найголовніше з того, що сказав президент.

Росія втратила ініціативу на полі бою

"Росіяни втратили ініціативу на полі бою; зауважте, вони не програли війну, але вони втратили ініціативу", — пояснив український президент. За його словами, з початку року ЗС РФ "просувалися повільно", втративши 150 000 осіб на відрізку 50 кілометрів.

Увійшовши в четвертий рік повномасштабної війни проти Росії, Україна тепер виробляє власні безпілотники та ракети. "Зараз у нас найсильніша, або одна з найсильніших, армія у світі, але вона стикається з найсуворішими умовами", — підкреслив Володимир Зеленський, додавши, що зараз Україна виробляє безпілотники, артилерію, бронетехніку та 155-мм гармати.

Він також зазначив, що Україна веде оборонну війну і прагне лише захистити себе: "Сталося багато змін, але я не знаю, чи розуміють люди, що наша доктрина полягає у прагненні до самозахисту. Не до окупації, а саме до оборони. Тому ми обираємо пріоритети, зосереджуючись на одному дуже важливому: самообороні".

У Росії є безліч балістичних ракет, які можуть долетіти до Європи

"Дійсно, Росія володіє дуже потужними балістичними ракетами і має або незабаром матиме можливість запускати їх на відстань 5000 кілометрів. Це лише питання часу", — сказав глава української держави.

Щоб протидіяти цій загрозі, Україна працює над системами протиракетної оборони та системами ППО: "Ми нечасто говоримо про них, оскільки вони ще проходять випробування, але пріоритетом є самооборона".

"У Росії є ракети, здатні вразити будь-яке європейське місто. Тому Європі потрібна власна система протиракетної оборони. Вона буде дешевшою, ніж "Патріоти", і має бути аналогічною", — зазначив Зеленський.

Цей проєкт буде на 100 % європейським: "Ми будемо співпрацювати з Францією, Швецією, Данією, Італією, Норвегією та іншими країнами. Загалом є вісім країн, які можуть поділитися багатьма деталями. Це як конструктор Lego, балістичний Lego".

"Якщо наші випробування пройдуть успішно, ця нова система з’явиться вже у 2026 році. Вона буде фантастичною і дуже корисною", — додав він.

І президент України підсумував: "Якщо ми хочемо безпечної Європи з дуже потужним повітряним щитом — не лише для окремих країн, а й для всіх — хтось повинен буде платити, хтось повинен буде виробляти, хтось повинен буде продавати. І це правильний шлях. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху".

Україна дбає про безпеку в Європі

Володимир Зеленський нагадав, що Україна, яка веде війну, фактично є бар'єром між агресивною Росією та країнами Європи. У цьому контексті глава української держави особливо наголосив на важливості журналістів у інформуванні населення, оскільки "люди забувають про війну".

"Я знаю, що пояснення відіграють дуже важливу роль, вони стосуються людей у всьому світі, у кожного з них є свої внутрішні питання, і саме тому потрібно нагадувати людям, чому слід допомагати Україні", — сказав президент.

Припинення вогню можливе, але Путін не хоче його дотримуватися

Після численних перемир’їв, які Росія неодноразово порушувала, президент України заявляє, що перемир’я все ще можливе, але дотримання його залишається "дуже складним завданням", маючи на увазі протидію з боку Росії.

"Нам потрібно покласти край цій війні. І є одна сторона, Росія, яка цього не хоче. Вони лише демонструють це словами. Але припинення вогню — це не просто слова, це дуже конкретний крок", — нагадав Зеленський, назвавши Путіна "брехуном", який говорить про перемир’я лише тому, що "йому потрібна перемога".

Володимир Зеленський побоюється ескалації конфлікту з боку Росії

Президент України побоюється можливої ескалації конфлікту з боку Росії, оскільки, якщо Володимир Путін не здобуде перемогу, "він стане дуже небезпечним, і не лише для нас".

"Він спробує зайняти інше місце, захопити інших людей і знову вбивати, вбивати", — застерігає Зеленський, наголошуючи, що Путін може "втягнути у війну більше країн". Він упевнений, що припинення вогню необхідне й Росії, щоб "дати миру, а насамперед своїй країні, усім тим сім’ям, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок, шанс", а потім додає: "це вирішувати Путіну, чи думати про всіх цих людей, а не мені".

Франція відіграла важливу роль у наданні військової допомоги Україні

"Франція та деякі інші лідери активно виступали на захист нашої справи. Вони домагалися більшої підтримки України", — нагадав Зеленський, відзначивши внесок Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вирішальна фаза війни Росії проти України перейшла з суші та моря в повітря, і визначальною стане "битва в небі".

Також президент України зазначав, що Україна має підтримку в питанні припинення війни навіть серед людей із найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.