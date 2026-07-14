"Ракеты РФ смогут поразить любой город Европы": Зеленский предупредил, чем может угрожать Путин

Президент Украины дал эксклюзивное интервью перед вылетом в Париж, состоялась встреча Коалиции желающих, а также первый в истории парад украинских военных в День взятия Бастилии 14 июля.

Накануне этого праздника Эмманюэль Макрон созвал в Париже саммит Коалиции желающих, которые помогают Украине в войне против Украины. В знак европейского единства перед лицом России и Соединенных Штатов около 500 военнослужащих из стран-членов этой коалиции открыли ежегодный военный парад в честь национального праздника на Елисейских полях. И Владимир Зеленский поговорил с BFMTV перед двумя этими событиями.

Президент Украины поблагодарил за приглашение 25 украинских военных для участия в параде: "Замечательно, что мы пригласили представителей Украины, ее армии, ее сил. Большое спасибо", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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"Если война не идет против вашей страны, вашей земли, вашего дома, вы не можете ее почувствовать. Вы не можете почувствовать или узнать истинную цену мира. Это всего лишь обычная жизнь, которую можно потерять за один день", — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что парад и сама идея приглашения украинских военных – это очень хороший сигнал. И далее беседа шла о войне против России. Фокус выбрал главное из сказанного президентом.

Россия утратила инициативу на поле боя

"Россияне утратили инициативу на поле боя; заметьте, они не проиграли войну, но они утратили инициативу", — пояснил украинский президент. По его словам, с начала года ВС РФ "продвигались медленно", потеряв 150 000 человек на протяжении 50 километров.

Вступив в четвертый год полномасштабной войны против России, Украина теперь производит собственные беспилотники и ракеты. "Сейчас у нас самая сильная, или одна из сильнейших, армия в мире, но она сталкивается с самыми суровыми условиями", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что сейчас Украина проводит беспилотники, артиллерию, бронетехнику, 155-мм пушки.

Он также отметил, что Украина воюет в обороне и только стремиться защитить себя: "Произошло много изменений, но я не знаю, понимают ли люди, что наша доктрина заключается в стремлении к самозащите. Не к оккупации, а именно к обороне. Поэтому мы выбираем приоритеты, сосредотачиваясь на одном очень важном: самозащите".

У России полно баллистических ракет, которые могут долететь до Европы

"Действительно, Россия обладает очень мощными баллистическими ракетами и имеет или вскоре будет иметь возможность запускать их на расстояние 5000 километров. Это лишь вопрос времени", — сказал глава украинского государства.

Для противодействия этой угрозе Украина работает над системами противоракетной обороны и системами ПВО: "Мы нечасто говорим о них, потому что они еще проходят испытания, но приоритетом является самооборона".

"У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город. Поэтому Европе нужна собственная система противоракетной обороны. Она будет дешевле, чем "Патриоты", и должна быть аналогичной", — отметил Зеленский.

Этот проект будет на 100% европейским: "Мы будем работать с Францией, Швецией, Данией, Италией, Норвегией и другими странами. В общей сложности, есть восемь стран, которые могут поделиться многими деталями. Это как конструктор Lego, баллистический Lego".

"Если наши испытания пройдут успешно, эта новая система появится уже в 2026 году. Она будет фантастической и очень полезной", — добавил он.

И президент Украины заключил: "Если мы хотим безопасной Европы с очень сильным воздушным щитом, не только для некоторых, но и для всех, кто-то должен будет платить, кто-то должен будет производить, кто-то должен будет продавать. И это правильный путь. Я надеюсь, что мы добьемся успеха".

Украина защищает безопасность в Европе

Владимир Зеленский напомнил, что воюющая Украина фактически является стеной между агрессивной Россией и странами Европы. В этом контексте глава украинского государства особо подчеркнул полезность журналистов в информировании населения, поскольку "люди забывают о войне".

"Я знаю, что роль объяснения очень важна, она касается людей во всем мире, у всех них есть свои внутренние вопросы, и именно поэтому нужно напоминать людям, почему нужно помогать Украине", - сказал президент.

Прекращение огня возможно, но Путин не хочет его соблюдать

После многочисленных перемирий, неоднократно нарушавшихся Россией, президент Украины заявляет, что перемирие все еще возможно, но соблюдение его остается "очень сложным делом", имея в виду противодействие со стороны России.

"Нам нужно положить конец этой войне. И есть одна сторона, Россия, которая этого не хочет. Они лишь демонстрируют это словами. Но прекращение огня — это не просто слова, это очень конкретный шаг", — напомнил Зеленский, назвав Путина "лжецом", который говорит о перемирии только потому, что "ему нужна победа".

Владимир Зеленский опасается эскалации конфликта со стороны России

Президент Украины опасается потенциальной эскалации конфликта со стороны России, поскольку, если Владимир Путин не одержит победу, "он станет очень опасен, и не только для нас".

"Он попытается занять другое место, захватить других людей и снова убивать, убивать", — предостерегает Зеленский, подчеркивая, что Путин может "вовлечь в войну больше стран". Он уверен, что прекращение огня необходимо и России, чтобы "дать миру, а прежде всего своей стране, всем тем семьям, которые потеряли своих солдат, своих сыновей, своих дочерей, шанс", а затем добавляет: "это решать Путину, думать ли обо всех этих людях, а не мне".

Франция сыграла важную роль в предоставлении военной помощи Украине

"Франция и некоторые другие лидеры активно выступали в защиту нашего дела. Они добивались большей поддержки Украины", - напомнил Зеленский, отметив вклад Эмманюэля Макрона.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что решающая фаза войны России против Украины перешла с суши и моря в воздух, и определяющей станет "битва в небе".

Также президент Украины говорил, что Украина пользуется поддержкой в вопросе прекращения войны даже среди людей из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина.