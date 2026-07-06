"Небо определит исход войны": Зеленский рассказал о новом этапе противостояния РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины перешла с суши и моря в воздух, и определяющей станет "битва в небе".

"Сегодня я считаю, что победа в этой войне достанется тому, кто умнее. Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море, как мы сделали с помощью наших морских беспилотников, оттеснив российский флот, то следующим полем сражения станет небо", — заявил президент Украины в интервью Financial Times.

По словам президента, сейчас гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше.

"Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что способность Украины производить и задействовать дальнобойные беспилотники изменила ход войны, позволив Киеву наносить удары по военным и энергетическим объектам всё глубже на территории России, "ослабляя военную машину Москвы".

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"Если наши партнеры не откажутся от финансовой поддержки Украины, если наши солдаты будут продолжать удерживать фронт, если каждый километр продвижения российских войск будет по-прежнему обходиться им в десятки тысяч, а порой и сотни тысяч личного состава, тогда решающая битва развернется в небе", — сказал он.

"Потому что небо определит исход этой войны", — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что противоракетная оборона остается главным слабым местом Украины. Он связал это с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и России в 1990-х годах.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся напасть. Вместо этого вы становитесь частью клуба, на который могут напасть", — заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский отправляется на саммит НАТО в Анкару, где встретится с Дональдом Трампом и постарается заручиться военной поддержкой.

Кроме того, президент Украины заявил, что Украине необходима линия противовоздушной обороны, созданная непосредственно в море на основе морских дронов и дронов-перехватчиков.