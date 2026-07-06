"Небо визначить результат війни": Зеленський розповів про новий етап протистояння РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни Росії проти України перейшла з суші та моря в повітря, і визначальною стане "битва в небі".

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші та якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо", — заявив президент України в інтерв'ю Financial Times.

За словами президента, зараз набагато менше значення має, чия територія більша.

"Ми перейшли в повітряну сферу. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні", — заявив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що здатність України виробляти та розгортати далекобійні безпілотники трансформувала війну, дозволивши Києву завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах все глибше всередині Росії, "притупляючи військову машину Москви".

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"Якщо наші партнери не покинуть Україну фінансово, якщо наші солдати продовжуватимуть утримувати фронт, якщо кожен кілометр російського просування продовжуватиме коштувати їм десятків тисяч, а іноді й сотень тисяч особового складу, тоді вирішальна битва відбудеться в небі", – сказав він.

"Бо небо визначить результат цієї війни", — сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що протиракетна оборона залишається головною слабкістю України. Він пов'язав це з відмовою Києва від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та Росії у 1990-х роках.

"Без ядерної зброї ви більше не є частиною клубу, на який інші бояться нападати. Натомість ви стаєте частиною клубу, на який можуть напасти", — заявив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський їде на саміт НАТО до Анкари, де буде розмовляти із Дональдом Трампом та намагатись дістати військову підтримку.

Також президент України казав, що Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, створена прямо в морі на основі морських дронів та дронів-перехоплювачів.