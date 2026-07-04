Україна планує створити лінію оборони в морі з "ноу-хау", — Зеленський

Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, створена прямо в морі на основі морських дронів та дронів-перехоплювачів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину 4 липня.

Україна створить лінію оборони в морі

За словами глави держави, дрони запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських безпілотників. Така лінія має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак.

"Наприклад, дрони-перехоплювачі. Ми їх вже мільйони робимо, ну сотні тисяч. Але ноу-хау, яке нам потрібне, — мати лінію оборони в морі і застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі. Щоб у нас була в повітрі лінія, яка б захищала Одесу, велику Одесу, весь регіон. З морських дронів також запускати дрони-перехоплювачі. Це нові виклики, це новий розвиток. Я вважаю, що найважливіше, що Україна сьогодні має з військо-морської складової, це цей досвід, який розвивається кожного дня", — заявив Зеленський.

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Президент додав, що українські морські безпілотники вже довели свою ефективність під час російсько-української війни. Через них Росія була змушена відвести значну частину свого флоту від українського узбережжя. Ба більше, українські морські дрони вражали не лише кораблі, а й повітряні цілі, зокрема російські гелікоптери.

За словами Зеленського, у майбутньому українські ВМС мають стати високотехнологічною системою, яка поєднуватиме традиційні бойові кораблі, авіацію, надводні та підводні безпілотники. Не обійдеться і без ШІ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні Дня військово-морських сил ухвалив рішення про створення Академії ВМС в Одесі.

Також Фокус писав, що президент України заявив, що Костянтинівка на Донеччині не перебуває під контролем російських військ, попри заяви Кремля.