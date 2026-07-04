Украина планирует создать линию обороны в море с "ноу-хау", — Зеленский

Украине нужна линия противовоздушной обороны, созданная прямо в море на основе морских дронов и дронов-перехватчиков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область 4 июля.

Украина создаст линию обороны на море

По словам главы государства, дроны будут запускаться с различных платформ, в том числе с морских беспилотников. Такая линия должна защищать Одессу и весь регион от воздушных атак.

"Например, дроны-перехватчики. Мы их уже миллионами производим, ну, сотни тысяч. Но ноу-хау, которое нам нужно, — это создать линию обороны в море и запускать оттуда с различных платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас в воздухе была линия, которая защищала бы Одессу, большую Одессу, весь регион. С морских дронов также запускать дроны-перехватчики. Это новые вызовы, это новое развитие. Я считаю, что самое важное, что сегодня есть у Украины в военно-морской сфере, — это этот опыт, который развивается с каждым днём", — заявил Зеленский.

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Президент добавил, что украинские морские беспилотники уже доказали свою эффективность в ходе российско-украинской войны. Из-за них Россия была вынуждена отвести значительную часть своего флота от украинского побережья. Более того, украинские морские дроны поражали не только корабли, но и воздушные цели, в частности российские вертолеты.

По словам Зеленского, в будущем украинские ВМС должны превратиться в высокотехнологичную систему, которая будет объединять традиционные боевые корабли, авиацию, надводные и подводные беспилотники. Не обойдется и без ИИ.

Напомним, Владимир Зеленский накануне Дня военно-морских сил принял решение о создании Академии ВМС в Одессе.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент Украины заявил, что Константиновка в Донецкой области не находится под контролем российских войск, несмотря на заявления Кремля.