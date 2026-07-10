Не только союзники: Украина имеет поддержку мира даже среди окружения Путина, — Зеленский

Украина пользуется поддержкой в вопросе прекращения войны даже среди людей из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, в Кремле всё больше осознают, что у мира нет альтернативы.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предложенные Украиной шаги по приближению мира получили поддержку не только со стороны международных партнеров, но и со стороны людей из ближайшего окружения Владимира Путина.

По словам главы государства, в окружении российского лидера понимают реальное развитие событий и осознают, что у мира нет альтернативы. Зеленский выразил уверенность, что такие настроения в России будут только усиливаться.

"Мы выдвинули предложения о том, как приблизить мир. У нас есть поддержка не только со стороны партнеров по всему миру, но и со стороны окружения Путина в вопросах мира. Там понимают, что происходит, и что у мира нет альтернативы", — сказал глава государства.

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Кроме того, президент сообщил о новых результатах работы украинских Сил обороны. Он отметил, что украинские удары на большие расстояния достигли целей в нескольких регионах России, а также по военным объектам на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что бензиновый кризис в России усугубляется в ответ на нежелание Кремля завершить войну. Он поблагодарил украинских военных за меткость и подчеркнул, что Украина продолжит усиливать свои дальнобойные возможности, чтобы наносить удары по российским военным объектам на территории РФ.

"Я благодарю наших воинов за меткость. Успешно продолжается операция Службы безопасности Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Будем и дальше усиливать это направление. У наших воинов должно быть гораздо больше возможностей наносить удары по российским оккупантам именно там, откуда они ведут войну против Украины, — на территории России", — отметил президент в видеообращении.

Кроме того, он добавил, что все договоренности, достигнутые на уровне лидеров, должны выполняться как можно скорее, ведь результат нужен каждый день. Кроме того, он рассказал о будущих шагах по укреплению дипломатии в отношениях с соседними странами и подчеркнул, что Украину должны слышать и понимать её национальные интересы.

Напомним, что сегодня во время беседы с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы по-прежнему открыта для политико-дипломатического урегулирования войны, а Владимир Путин не отказывается от переговоров. В то же время он в очередной раз заявил о намерении Москвы расширять так называемую "буферную зону" у украинской границы, объясняя это якобы "эскалацией" со стороны Украины.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин, по всей видимости, не планирует мирных переговоров с Украиной и готовится к эскалации войны. По информации источников агентства, Кремль пока не настроен на переговоры, а украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам лишь укрепили намерение России продолжать боевые действия.