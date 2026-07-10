Не лише союзники: Україна має підтримку щодо миру навіть серед оточення Путіна, — Зеленський

Україна має підтримку щодо завершення війни навіть серед людей із найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, у Кремлі дедалі більше усвідомлюють, що мир не має альтернативи.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зауважив, що запропоновані Україною кроки для наближення миру отримали підтримку не лише серед міжнародних партнерів, а й серед людей із найближчого оточення Володимира Путіна.

За словами глави держави, в оточенні російського лідера розуміють реальний перебіг подій і усвідомлюють, що мир не має альтернативи. Зеленський висловив переконання, що такі настрої в Росії лише посилюватимуться.

"Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не лише серед партнерів у світі, а й серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що миру немає альтернативи", — сказав голова держави.

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Окремо президент повідомив про нові результати роботи українських Сил оборони. Він зазначив, що українські далекобійні удари досягли цілей у кількох регіонах Росії, а також по військових об'єктах на тимчасово окупованій території України.

Крім того, Зеленський заявив, що бензинова криза в Росії поглиблюється як відповідь на небажання Кремля завершувати війну. Він подякував українським військовим за влучність і наголосив, що Україна продовжить посилювати свої далекобійні можливості, щоб уражати російські військові об'єкти на території РФ.

"Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре триває операція Служби безпеки України щодо далекобійних ударів. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей діставати російських окупантів саме там, звідки вони несуть війну в Україну, — на території Росії", — зауважив президент у відеозверненні.

Ще він додав, що всі домовленості, яких досягли на рівні лідерів, мають виконуватися якнайшвидше, адже результат потрібен щодня. Також він висловився майбутні кроки для посилення дипломатії у відносинах із сусідніми країнами та наголосив, що Україну мають чути й розуміти її національні інтереси.

Нагадаємо, що сьогодні під час розмови із журналістами речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито залишається відкритою до політико-дипломатичного врегулювання війни, а Володимир Путін не відмовляється від переговорів. Водночас він вкотре заявив про намір Москви розширювати так звану "буферну зону" біля українського кордону, пояснюючи це нібито "ескалацією" з боку України.

Раніше видання Reuters писало, що Володимир Путін, імовірно, не планує мирних переговорів з Україною та готується до посилення війни. За інформацією джерел агентства, Кремль наразі не налаштований на переговори, а українські удари по російських нафтопереробних заводах і портах лише посилили намір Росії продовжувати бойові дії.